عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يبدي-استعداده-لزيارة-المحطة-النووية-في-زابوروجيه-1065864023.html
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدي استعداده لزيارة المحطة النووية في زابوروجيه
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدي استعداده لزيارة المحطة النووية في زابوروجيه
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن استعداده لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:23+0000
2022-08-01T16:23+0000
العالم
وكالة الطاقة الذرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6583d071efc38711f3c0ab4a486e9c22.jpg
وقال غروسي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "نحن جاهزون، ونأمل أن نتمكن من الذهاب إلى زابوروجيه، لأنه إذا حدث شيء هناك، فلن نلوم إلا أنفسنا".وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن موسكو ناشدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتنتظر رد فعل المجتمع الدولي.وقالت: "كييف ومن خلال الهجمات التي تشنها عبر طائراتها دون طيار، تهدد المنشآت النووية الأوكرانية وتحاول إثارة كارثة نووية في أوروبا".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن متحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكانت الطائرات دون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.وفي تموز/يوليو، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ومنحتهم السلطات المحلية الإذن، وعارضت كييف على الزيارة.وتوجد محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي. وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي يتولى حماية محطة توليد الكهرباء لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تتعمد-خلق-كارثة-إنسانية-بهجماتها-على-زابوروجي--1065644412.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_d5f145a99bc414499909d25ed74a745d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, وكالة الطاقة الذرية

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدي استعداده لزيارة المحطة النووية في زابوروجيه

16:23 GMT 01.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن استعداده لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال غروسي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "نحن جاهزون، ونأمل أن نتمكن من الذهاب إلى زابوروجيه، لأنه إذا حدث شيء هناك، فلن نلوم إلا أنفسنا".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت أن موسكو ناشدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتنتظر رد فعل المجتمع الدولي.
وقالت: "كييف ومن خلال الهجمات التي تشنها عبر طائراتها دون طيار، تهدد المنشآت النووية الأوكرانية وتحاول إثارة كارثة نووية في أوروبا".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن متحدث باسم إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، أن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكانت الطائرات دون طيار التابعة للقوات الأوكرانية قد نفذت الهجوم الثاني على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه منذ بداية الأسبوع، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية للمدينة.
وفي تموز/يوليو، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ومنحتهم السلطات المحلية الإذن، وعارضت كييف على الزيارة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد خلق كارثة إنسانية بهجماتها على زابوروجيه
27 يوليو, 12:46 GMT
وتوجد محطة زابوروجيه النووية تحت حماية الجيش الروسي. وأكدت الخارجية الروسية أن الجيش الروسي يتولى حماية محطة توليد الكهرباء لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала