https://arabic.sputniknews.com/20220802/أعراض-مرض-ألزهايمر-10-علامات-تحذيرية-لتدهور-الوظيفة-الإدراكية-1065882926.html

أعراض مرض "ألزهايمر"... 10 علامات تحذيرية لتدهور الوظيفة الإدراكية

أعراض مرض "ألزهايمر"... 10 علامات تحذيرية لتدهور الوظيفة الإدراكية

بحلول عام 2025، من المرجح أن يتعايش مليون شخص مع ألزهايمر، أحد أكثر أنواع الخرف شيوعا، وهو مرض مدمر يسلب الشخص تدريجيا شخصيته الحقيقية. ومع ذلك، يمكن أن يساعد... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T08:19+0000

2022-08-02T08:19+0000

2022-08-02T08:19+0000

الصحة

منوعات

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لزيادة الوعي بأعراض الخرف، قامت جمعية الزهايمر بتسليط الضوء على 10 علامات للحالة، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.واحدة من المؤشرات المحتملة لانخفاض القدرة المعرفية هي عندما ينسى الشخص الأشياء بشكل متكرر.علامة أخرى يمكن أن تكون "فقدان المسار- التاريخ والوقت أو تشتت الانتباه بانتظام وفقدان التركيز".يمكن أن تؤدي حالة الدماغ إلى وضع الشخص الأشياء في أماكن غير عادية، ويمكن أن يصبح "من الصعب [على الشخص] إكمال المهام المألوفة".قد لا يجد الأشخاص المصابون بهذه الحالة "الكلمات المناسبة" للأشياء الموجودة حول المنزل، مثل "جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون".كما يمكن أن يجعل الخرف الشخص "منعزلا وأقل اجتماعية"، ما يؤدي إلى "تغيرات في المزاج والسلوك".عند فقدان القدرات العقلية، يمكن أن يكون هناك المزيد من المشاكل في اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة.علاوة على ذلك، يمكن أن يكون هناك "صعوبة في فهم ما تراه" ما يسبب الارتباك.10 علامات تدل على الخرف1. النسيان2. عدم معرفة التاريخ أو الوقت3. عدم معرفة كلمات الأشياء المشتركة4. الانسحاب اجتماعيا5. صعوبة في إكمال المهام المألوفة6. وضع الأشياء في أماكن غير معتادة7. صعوبة فهم ما تراه8. صعوبة في اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة9. تشتت الانتباه بانتظام وفقدان التركيز10. تغيرات في المزاج والسلوك.كيف تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟يمكن تقليل عامل خطر إصابة الشخص بالخرف، على سبيل المثال، يمكنك تقليل كمية الكحول التي تشربها، والامتناع عن التدخين، والحفاظ على النشاط البدني.يمكنك أيضا تقليل مخاطر الإصابة بالخرف عن طريق تحفيز عقلك وتناول نظام غذائي متوازن.بينما يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية الإصابة بالخرف، إلا أن ذلك لا يضمن عدم إصابتك بهذه الحالة.وتتوقع جمعية ألزهايمر أن 225 ألف شخص آخرين سيصابون بحالة الدماغ هذه هذا العام.

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