https://arabic.sputniknews.com/20220804/مصر-والإمارات-تعقدان-اجتماعا-لتنسيق-جهود-مكافحة-تمويل-الإرهاب-وغسل-الأموال-بدعم-الأمم-المتحدة-1065970848.html

مصر والإمارات تعقدان اجتماعا لتنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بدعم الأمم المتحدة

مصر والإمارات تعقدان اجتماعا لتنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بدعم الأمم المتحدة

بحثت مصر والإمارات أوجه التعاون بين البلدين في مكافحة تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال، بمشاركة الأمم المتحدة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T07:41+0000

2022-08-04T07:41+0000

2022-08-04T07:41+0000

العالم العربي

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جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي، مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصري أحمد خليل، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الخميس.جرى اللقاء بحضور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.وناقش الاجتماع تنسيق جهود مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في البلدين، كما جرى استعراض أبرز التطورات على مستوى المنطقة بشكل عام وما تقوم به كل دولة من إجراءات تنظيمية للحد من هذه الجرائم.وقال حامد الزعابي إن الإمارات ومصر تجمعهما شراكة قوية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بينما أكد أحمد خليل أن زيارة الزعابي لمصر تساهم في دعم العلاقات الوثيقة بين البلدين.ولفت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة إلى أن المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي يبذل جهودا لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الدول المعنية.

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