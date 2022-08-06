https://arabic.sputniknews.com/20220806/أسوأ-5-أطعمة-يمكن-أن-تلحق-الضرر-بكليتيك-1066086195.html

أسوأ 5 أطعمة يمكن أن تلحق الضرر بكليتيك

أسوأ 5 أطعمة يمكن أن تلحق الضرر بكليتيك

ربما تكون قد تعرفت على دور وأهمية الكلى في وظائف الجسم أثناء دروس العلوم في المدرسة. ومع ذلك، كم مرة نفكر أو نهتم بصحة الكلى؟. 06.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-06T19:08+0000

2022-08-06T19:08+0000

2022-08-06T19:08+0000

الصحة

منوعات

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إذا لم نفعل ذلك، فإننا نزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل وأمراض الكلى في المستقبل.يمكن أن يؤدي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.تعلب الكلى دورا محوريا في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم. كما أنها تساعد في الحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن في دمائنا، وهو أمر ضروري لصحة جيدة.ومع ذلك، فإن أسلوب الحياة غير اللائق الذي يتكون من خيارات غذائية غير صحية يمكن أن يعيق صحة الكلى وعملها. إليك بعض المواد الغذائية التي يجب التوقف عن تناولها بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".1.اللحوم المصنعةتشكل اللحوم المصنعة مثل النقانق والهوت دوغ والبرغر تهديدا كبيرا لصحة الكلى. فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وقد يؤدي تناول الصوديوم الزائد بشكل منتظم إلى زيادة ضغط الدم وخلق ضغط إضافي على كليتيك.تشير الأبحاث أيضا إلى أن تناول بروتين حيواني أكثر من البروتين النباتي قد يزيد من معدل تطور مرض الكلى.2. المشروبات الغازيةتحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر ليس لها قيمة غذائية. تضيف هذه المشروبات السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.وجدت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية مرتبط بحالات صحية مثل هشاشة العظام (حيث تصبح العظام ضعيفة وهشة) وأمراض الكلى ومتلازمة التمثيل الغذائي ومشاكل الأسنان.3. الوجبات المجمدةأظهرت الدراسات أن الأطعمة المصنعة مثل الوجبات المجمدة ووجبات العشاء في الميكروويف قد تساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع 2.المعالجة الثقيلة تعني أن وجبتك يمكن أن تكون مليئة بالدهون المخفية أو السكر أو الصوديوم.من الأفضل دائما تحضير أطعمة طازجة وكاملة وتجنب الأطعمة المجمدة التي يمكنك قليها أو تسخينها للاستهلاك الفوري.4. البطاطس المقليةإذا كنت تتناول البطاطس من الأطعمة المعلبة مثل رقائق البطاطس أو في سلسلة وجبات سريعة على شكل بطاطس مقلية، فمن الآمن أن تعرف أن هذه الأشكال المقلية من البطاطس لا تفيد كليتك بالمرة.يجب تجنب الأطعمة المقلية لحماية قلبك وكليتيك من الأمراض. تحتوي البطاطس أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يُنصح بتقليله إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض الكلى.5. المايونيزقد يؤدي تناول المايونيز الذي تضيفه إلى السلطات أو السندويشات إلى تدهور قيمة وجباتك الصحية المليئة بالخضروات.تحتوي ملعقة واحدة فقط من المايونيز على 103 سعرة حرارية. إلى جانب ذلك، المايونيز غني بشكل عام بالدهون المشبعة.

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