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https://arabic.sputniknews.com/20220808/بعد-تسجيل-هدفين-في-شباك-بوماس-بيدري-يؤكد-جاهزية-البارسا-للدوري-الإسباني-1066177906.html
بعد تسجيله هدفين في شباك بوماس… بيدري يؤكد جاهزية البارسا للدوري الإسباني
بعد تسجيله هدفين في شباك بوماس… بيدري يؤكد جاهزية البارسا للدوري الإسباني
أعلن بيدري، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه سينافس ريال مدريد بقوة في الدوري الإسباني وذلك بعد تسجيل هدفين في مباراته الأخيرة. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T19:56+0000
2022-08-08T20:10+0000
رياضة
الدوري الإسباني
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جاءت رسالة بيدري، بعد مباراة فريقه أمام فريق بوماس المكسيكي، أمس الأحد، التي انتهت بفوز البارسا بسداسية نظيفة.وأحرز بيدري، هدفين في شباك بوماس، الذي هزت شباكه 6 أهداف من البارسا.وقال بيدري إن فريقه أراد الفوز من أجل جمهور الفريق، مشيرا إلى أنهم متفائلون بصورة كبيرة.وأكد لاعب برشلونة أن فريقه دائما ما يبحث عن الألقاب وأنه يتطلع إلى بداية الدوري الإسباني.يذكر أن برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني 3 مرات متتالية اثنان منها لصالح ريال مدريد والثالثة لصالح أتلتيكو مدريد.
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رياضة, الدوري الإسباني

بعد تسجيله هدفين في شباك بوماس… بيدري يؤكد جاهزية البارسا للدوري الإسباني

19:56 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 20:10 GMT 08.08.2022)
© AP Photo / Emilio Morenattiليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا.
ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الأرجنتيني يرد على أوساسونا خلال مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني في ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
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أعلن بيدري، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه سينافس ريال مدريد بقوة في الدوري الإسباني وذلك بعد تسجيل هدفين في مباراته الأخيرة.
جاءت رسالة بيدري، بعد مباراة فريقه أمام فريق بوماس المكسيكي، أمس الأحد، التي انتهت بفوز البارسا بسداسية نظيفة.
وأحرز بيدري، هدفين في شباك بوماس، الذي هزت شباكه 6 أهداف من البارسا.
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وقال بيدري إن فريقه أراد الفوز من أجل جمهور الفريق، مشيرا إلى أنهم متفائلون بصورة كبيرة.
وأكد لاعب برشلونة أن فريقه دائما ما يبحث عن الألقاب وأنه يتطلع إلى بداية الدوري الإسباني.
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يذكر أن برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني 3 مرات متتالية اثنان منها لصالح ريال مدريد والثالثة لصالح أتلتيكو مدريد.
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