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https://arabic.sputniknews.com/20220808/ما-حقيقة-وفاة-اللاعب-البرازيلي-الأسطوري-بيليه-1066179722.html
ما حقيقة وفاة اللاعب البرازيلي الأسطوري بيليه؟
ما حقيقة وفاة اللاعب البرازيلي الأسطوري بيليه؟
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة نجم كرة القدم البرازيلي بيليه رغم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر أي أخبار بهذا الشأن. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T21:45+0000
2022-08-08T21:47+0000
رياضة
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وقالت الأنباء المتداولة إن بيليه توفي عن عمر ناهز الـ 81 عاما، حسبما ذكر موقع "تيك فور بيس"، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر أي أنباء بهذا الشأن على حساباته الرسمية وأن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.يذكر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من أزمات صحية منذ سنوات.ويعد بيليه أهم أهم لاعبي كرة القدم في العالم وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصد أهداف وصل إلى 77 هدفا.يذكر أن اللاعب بيليه الوحيد في العالم الذي شارك مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كأس العالم 3 مرات قبل أن يعتزل كرة القدم عام 1977.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/بيليه-يخرج-من-المستشفى-بعد-علاجه-من-سرطان-القولون-1061470844.html
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رياضة

ما حقيقة وفاة اللاعب البرازيلي الأسطوري بيليه؟

21:45 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 21:47 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصوراللاعب البرازيلي بيليه
اللاعب البرازيلي بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة نجم كرة القدم البرازيلي بيليه رغم أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر أي أخبار بهذا الشأن.
وقالت الأنباء المتداولة إن بيليه توفي عن عمر ناهز الـ 81 عاما، حسبما ذكر موقع "تيك فور بيس"، اليوم الاثنين، الذي أشار إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر أي أنباء بهذا الشأن على حساباته الرسمية وأن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
بيليه يخرج من المستشفى بعد علاجه من سرطان القولون
21 أبريل, 22:32 GMT
يذكر أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يعاني من أزمات صحية منذ سنوات.
ويعد بيليه أهم أهم لاعبي كرة القدم في العالم وهو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصد أهداف وصل إلى 77 هدفا.
يذكر أن اللاعب بيليه الوحيد في العالم الذي شارك مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كأس العالم 3 مرات قبل أن يعتزل كرة القدم عام 1977.
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