https://arabic.sputniknews.com/20220811/معلومات-عن-مناورات-درع-سوبر-غارودا-2022-التي-تشارك-فيها-14-دولة-1066282663.html

معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة

معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة

تتواصل فعاليات مناورات درع "سوبر غارودا" لعام 2022، التي انطلقت في الأول من أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة 14 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T09:03+0000

2022-08-11T09:03+0000

2022-08-11T09:03+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ومن المقرر أن تستمر مناورات درع "سوبر غارودا 2022" (Super Garuda) على مدى أسبوعين، في إندونيسيا، التي تستضيف القوات المشاركة فيها وفي مقدمتها قوات الجيش الأمريكي، حسبما ذكر بيان للسفارة الأمريكية في جاكرتا.وقال البيان إن المناورات التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس الجاري، هي مناورات سنوية ينظمها الجيش الإندونيسي مع قيادة المحيطين الهندي والهادئ بالجيش الأمريكي لتقوية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز التعاون القائم بينهما منذ عقود.الدول التي تشارك بقوات في التدريبات وترتيب جيوشها عالميا وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022:بعض الدول التي تشارك بمراقبين عسكريين ليست ضمن قائمة أقوى 142 جيشا في العالم وبعضها ضمن أقوى 4 جيوش في العالم:يشار إلى أن أول نسخة من مناورات درع "سوبر غارودا" انطلقت عام 2009، لكن النسخة الحالية "سوبر غارودا 2022" تعد الأكبر في تاريخ تلك المناورات من حيث عدد الدول وحجم القوات المشاركة.وتتزامن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان (الصين)، التي أثارت غضب بكين وجعلتها تطلق مناورات واسعة بالذخيرة الحية حول الجزيرة، التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html

https://arabic.sputniknews.com/20220807/معلومات-عن-بعض-الطائرات-المشاركة-في-تدريبات-الجيش-الصيني-حول-تايوان-1066104764.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية