https://arabic.sputniknews.com/20220811/معلومات-عن-مناورات-درع-سوبر-غارودا-2022-التي-تشارك-فيها-14-دولة-1066282663.html
معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة
معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة
تتواصل فعاليات مناورات درع "سوبر غارودا" لعام 2022، التي انطلقت في الأول من أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة 14 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T09:03+0000
2022-08-11T09:03+0000
2022-08-11T09:03+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن المقرر أن تستمر مناورات درع "سوبر غارودا 2022" (Super Garuda) على مدى أسبوعين، في إندونيسيا، التي تستضيف القوات المشاركة فيها وفي مقدمتها قوات الجيش الأمريكي، حسبما ذكر بيان للسفارة الأمريكية في جاكرتا.وقال البيان إن المناورات التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس الجاري، هي مناورات سنوية ينظمها الجيش الإندونيسي مع قيادة المحيطين الهندي والهادئ بالجيش الأمريكي لتقوية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز التعاون القائم بينهما منذ عقود.الدول التي تشارك بقوات في التدريبات وترتيب جيوشها عالميا وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022:بعض الدول التي تشارك بمراقبين عسكريين ليست ضمن قائمة أقوى 142 جيشا في العالم وبعضها ضمن أقوى 4 جيوش في العالم:يشار إلى أن أول نسخة من مناورات درع "سوبر غارودا" انطلقت عام 2009، لكن النسخة الحالية "سوبر غارودا 2022" تعد الأكبر في تاريخ تلك المناورات من حيث عدد الدول وحجم القوات المشاركة.وتتزامن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان (الصين)، التي أثارت غضب بكين وجعلتها تطلق مناورات واسعة بالذخيرة الحية حول الجزيرة، التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html
https://arabic.sputniknews.com/20220807/معلومات-عن-بعض-الطائرات-المشاركة-في-تدريبات-الجيش-الصيني-حول-تايوان-1066104764.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة
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تتواصل فعاليات مناورات درع "سوبر غارودا" لعام 2022، التي انطلقت في الأول من أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة 14 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ومن المقرر أن تستمر مناورات درع "سوبر غارودا 2022" (Super Garuda) على مدى أسبوعين، في إندونيسيا، التي تستضيف القوات المشاركة فيها وفي مقدمتها قوات الجيش الأمريكي، حسبما ذكر
بيان للسفارة الأمريكية في جاكرتا.
وقال البيان إن المناورات التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 14 أغسطس الجاري، هي مناورات سنوية
ينظمها الجيش الإندونيسي مع قيادة المحيطين الهندي والهادئ بالجيش الأمريكي لتقوية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز التعاون القائم بينهما منذ عقود.
الدول التي تشارك بقوات في التدريبات وترتيب جيوشها عالميا وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022:
الولايات المتحدة الأمريكية: يحتل جيشها المرتبة رقم 1 عالميا.
إندونيسيا: يحتل جيشها المرتبة رقم 15 عالميا.
أستراليا: يحتل جيشها المرتبة رقم 17 عالميا.
اليابان: يحتل جيشها المرتبة رقم 5 عالميا.
سنغافورة: يحتل جيشها المرتبة رقم 42 عالميا.
بعض الدول التي تشارك بمراقبين عسكريين ليست ضمن قائمة أقوى 142 جيشا في العالم وبعضها ضمن أقوى 4 جيوش في العالم:
كندا: يحتل جيشها المرتبة رقم 23 عالميا.
فرنسا: يحتل جيشها المرتبة رقم 7 عالميا.
الهند: يحتل جيشها المرتبة رقم 4 عالميا.
ماليزيا: يحتل جيشها المرتبة رقم 48 عالميا.
نيوزيلندا: يحتل جيشها المرتبة رقم 84 عالميا.
كوريا الجنوبية: يحتل جيشها المرتبة رقم 6 عالميا.
بابوا غينيا الجديدة: ليست ضمن أقوى 142 جيشا في العالم.
تيمور الشرقية: ليست ضمن أقوى 142 جيشا في العالم.
المملكة المتحدة: يحتل جيشها المرتبة رقم 8 عالميا.
يشار إلى أن أول نسخة من مناورات درع "سوبر غارودا" انطلقت عام 2009، لكن النسخة الحالية "سوبر غارودا 2022" تعد الأكبر في تاريخ تلك المناورات من حيث عدد الدول وحجم القوات المشاركة
.
وتتزامن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان (الصين)، التي أثارت غضب بكين وجعلتها تطلق مناورات واسعة
بالذخيرة الحية حول الجزيرة، التي تعتبرها جزءا من أراضيها.