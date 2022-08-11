https://arabic.sputniknews.com/20220811/وزير-خارجية-اليمن-يعلق-على-أزمة-الانفصال-الجنوبي-1066317944.html

وزير خارجية اليمن يعلق على طرح ملف "الانفصال الجنوبي"

وزير خارجية اليمن يعلق على طرح ملف "الانفصال الجنوبي"

علق وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، على ما يتم تداوله من قبل البعض بشأن طرح "الانفصال الجنوبي" باليمن. 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T22:16+0000

2022-08-11T22:16+0000

2022-08-11T22:17+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062005771_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_ac436cfb01e284cdf3ea4cbf2d1941bf.jpg

وأجرت وكالة CNN، مساء الخميس، مقابلة مع عوض بن مبارك، أكد خلالها أن التحدي الرئيسي اليوم الذي يجابه المجلس الرئاسي الانتقالي واليمنيين، هو إسقاط "الانقلاب"، والعمل على استعادة الدولة والعودة إلى العملية السلمية.وشدد الوزير اليمني على أن الظرف حاليا لمناقشة أية مشاريع سياسية "غير مهيأ"، محذرا من مخاطر بقاء ناقلة "صافر" النفطية العالقة قبالة السواحل اليمنية.وقال وزير الخارجية اليمني:اعتبر بن مبارك أن تسليم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في 7 أبريل/ نيسان الماضي، قد تم بشجاعة وبمسؤولية وطنية كبيرة وبعملية نعدّها تاريخية، مؤكدا أنه بصحة طيبة وأن كل ما أثير من أقوايل وأحاديث حوله في الصحافة لا أساس له الصحة.وبشأن الهدنة، أكد بن مبارك أنها "تتضمن 4 عناصر تتعلق بخفض التصعيد العسكري وبدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وبفتح مطار صنعاء وفتح المعابر على المحافظات اليمنية وبالدرجة الرئيسية تعز، وأن هذه الالتزامات لم تطبّق من جانب الحوثيين، لا في التجديد الأول ولا في التجديد الثاني".وأضاف أن الهدنة "لم تتضمن أي ضمانات أو آليات للرقابة للتنفيذ، وأنها قائمة على مدى الالتزام ومدى حرص وضغط المجتمع الإقليمي والدولي والتزام الحكومة اليمنية"، مشيرا إلى أن "وصفه للهدنة، التي أعلن عن تمديدها للمرة الثالثة في 2 أغسطس/ آب الجاري، بالهشة يأتي انطلاقا من واقع تجربتين سابقتين".وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء الماضي، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" وافقتا على تمديد الهدنة شهرين آخرين، مشيرا إلى توافقهما على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وأعلن غروندبرغ في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي الماضي، لمدة شهرين قبل أن يتم تجديدها مرة أخرى الأربعاء الماضي.ويشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.ويسعى التحالف لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014، بينما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن الصراع أودى بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر.

https://arabic.sputniknews.com/20220811/أنصار-الله-العدوان-على-اليمن-يأتي-بقيادة-أمريكية-بريطانية-غربية-1066311262.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله