https://arabic.sputniknews.com/20220814/أرباح-أرامكو-السعودية-ترتفع-بنحو-90-في-الربع-الثاني-من-2022-لتبلغ-484-مليار-دولار-1066380902.html

أرباح "أرامكو" السعودية ترتفع بنحو 90% في الربع الثاني من 2022 لتبلغ 48.4 مليار دولار

أرباح "أرامكو" السعودية ترتفع بنحو 90% في الربع الثاني من 2022 لتبلغ 48.4 مليار دولار

أعلنت شركة "أرامكو" للنفط السعودية، اليوم الأحد، أنها حققت في الربع الثاني من العام الحالي 2022 أرباحا بلغت 48.44 مليار دولار، مقابل 25.5 مليار دولار في الربع... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T07:45+0000

2022-08-14T07:45+0000

2022-08-14T07:45+0000

اقتصاد

السعودية

أرامكو

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الشركة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني حول نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022، قائلة: "حققت (الشركة) ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي".وأوضحت: "حققت أرامكو السعودية صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي (48.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي (87.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) و176.9 مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي)، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021".وأكدت أرامكو "بهذه النتائج تسجل الشركة رقما قياسيا جديدًا في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في عام 2019، ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير".وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر: "تعكس نتائجنا القياسية للربع الثاني زيادة الطلب على منتجاتنا، خاصة وأننا مورّد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية بأعمال التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة".وأضاف: "رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحول المنظم للطاقة".وشدد رئيس "أرامكو": "نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير".وسجلت أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وتنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، فيما تعد روسيا مُصدرا رئيسيا، الأمر الذي شكل ضغوطا على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/أرباح-أرامكو-السعودية-ترتفع-بنسبة-82-على-أساس-سنوي-في-الربع-الأول-من-عام-2022--1062244188.html

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اقتصاد, السعودية, أرامكو