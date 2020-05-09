في ذكرى الانتصار على النازية... هل يمكن منع الحرب العالمية الثالثة؟

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إن تعاون دول العالم فيما بينهما، والذي تجسّد في إنشاء منظمة الأمم المتحدة، يمكن أن يساعد في تجنب حرب عالمية ثالثة.

وردا على سؤال، هل هناك خطر من حدوث حرب عالمية ثالثة الآن؟، أجاب غوتيريش في حوار مع "سبوتنيك"، "أعتقد أن التعاون بين الدول، والذي تجسد في إنشاء الأمم المتحدة، في حد ذاته، ساعد على منع أهوال حرب عالمية جديدة، ويمكن أن يساعد بشكل أكبر في منع أي حرب في المستقبل".

وأشار إلى أنه "بسبب مأساة الحرب العالمية الثانية، توحد المجتمع الدولي وقرر إنشاء الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين".

وأوضح أن "ميثاق الأمم المتحدة، يذكرنا بأن الهدف الرئيسي للمنظمة هو إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب".

وفي وقت سابق اليوم، صرح غوتيريش بأن "كانت الحرب العالمية الثانية فترة من الوحشية التي لا تصدق وفقدان للبشرية. تسببت الحرب في أضرار جسيمة للعديد من الدول، بما في ذلك جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، والتي كان لها العدد الأكبر من الضحايا. وقد أثر ذلك بشكل أو بآخر على كل عائلة".

وشدد على أن "التضحيات التي قدمها شعب الاتحاد السوفيتي في سبيل الانتصار على النازية - ليس فقط البشرية، ولكن التضحيات بكل معنى الكلمة - يجب ألا تنسى أبدا".

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وبهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.

غير أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مؤخراً إنه في ظل الظروف الحالية، من المستحيل البدء بالاستعدادات لعرض النصر العسكري، وأصدر تعليمات لقوات الأمن بتأجيل جميع الفعاليات العامة الجماهيرية التي تم التخطيط لها للاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر العظيم.