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    قوات هتلر في ميدان وينسيسلاس في مدينة براغ عاصمة التشيك، عام 1939

    ماذا اقترحت ألمانيا على إنجلترا قبل الحرب مع روسيا

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    بدأت ألمانيا النازية تجري محادثات سرية مع بريطانيا قبل بدء الحرب العالمية الثانية.

    وكشف المؤرخ فلاديمير ماكاروف لـ"سبوتنيك" أن رودولف هس، أحد أعلام ألمانيا النازية كنائب هتلر في الحزب النازي، هو الذي بادر أواسط الثلاثينات إلى الدخول في اتصال سري مع بريطانيا.

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    ورأى هس أنه من الضروري أن تتجنب ألمانيا الحرب على جبهتين في آن واحد لكيلا تتكرر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى التي خاضتها ألمانيا على جبهتين. ولأن حكومة ألمانيا النازية ركزت على إعداد العدة للحرب في الشرق ضد روسيا فإن هس أراد تجنب وقوع المواجهة في الغرب.

    الطائرات في سماء هولندا خلال الحرب العالمية الثانية، عام 1939
    © AFP 2020 /
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    وذكر المؤرخ نقلا عن كارل هينتز بينتش، مساعد هس، أن هس سعى إلى إقناع انجلترا بضرورة الالتزام بالحياد على الأقل، إذا لم يكن ممكنا دخولها في حلف مع ألمانيا ضد روسيا.

    واستخدم هس منذ عام 1934 العالم الألماني المعروف كارل هاوسهوفر، وهو معلمه حين كان طالبًا، للدخول في اتصال مع سياسيي بريطانيا المتنفذين. وزار الرائد فيزروي فايرز، مساعد دوق كوناوتسكي عم الملك البريطاني جورج السادس، هس في ميونيخ في عام 1937 وأقام في منزل هس. ورافق بينتش في عام 1938 هس أثناء زيارته لمدينة هامبورغ حيث التقى برونو فون شرودر، مالك بنك "جون هنري شرودر" الإنجليزي المعروف، الذي دعا إلى ضرورة أن تؤيد الأوساط المالية والسياسية الانجليزية سياسة هتلر العدوانية ضد روسيا السوفيتية.

    وكشف الدبلوماسي الألماني ويلهالم رودي أن الكاتب البريطاني يان فليمينغ هو أحد الذين ساعدوا على إقامة العلاقات بين الصناعيين الألمان والبريطانيين أواسط الثلاثينات. وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب فليمينغ، وهو مؤلف روايات جيمس بوند، كان في ذلك الوقت ضابطا في المخابرات البريطانية. ومن هنا يمكن استنتاج أن المخابرات البريطانية كانت على علم بمهمة هس كما أشار إلى ذلك المؤرخ ماكاروف.

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    وذهب هس في 10 مايو/أيار 1941 إلى بريطانيا على متن الطائرة. ولم تزح لندن غطاء السرية عن هذا الحدث بشكل كامل حتى الآن. ويرى المؤرخون أن هس أراد إقناع البريطانيين بعقد الصلح مع ألمانيا قبل اعتدائها على الاتحاد السوفيتي.

    صورة من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941-1945): العرض العسكري الأول لقوات الجيش السوفيتي على الساحة الحمراء في العاصمة موسكو بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، 24 يونيو/ حزيران 1945
    © Sputnik . Сергей Лоскутов
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    وانتهى هس من إعداد الاقتراحات التي يجب أن تدور حولها المحادثات الألمانية البريطانية، في بداية مارس/آذار 1941. ووفق بينتش، مساعد هس، فإن اقتراحات هس تلخصت في الآتي: تتخلى ألمانيا عن أي مطالب تجاه مستعمراتها السابقة في أفريقيا، وتعترف بسيطرة انجلترا في البحر، ولا ترى لها مصلحة في هزيمة الامبراطورية البريطانية، وتؤيد استمرار بريطانيا في موقع الدولة العظمى... وفي مقابل ذلك توافق بريطانيا على إطلاق يد ألمانيا في الشرق.

    ووضع هس اقتراحاته وسافر إلى بريطانيا بموافقة هتلر.

    ومن المعروف أن هس بقي في بريطانيا حتى عام 1946 عندما مثل أمام المحكمة الدولية في نورنبرغ، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وقضى عقوبته في سجن شبانداو في برلين. توفي في عام 1987 عن عمر يناهز 93 سنة.

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