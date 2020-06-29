صحيفة صينية تشيد بـ "معجزة الهندسة الروسية" في موكب عيد النصر في موسكو

شهد الاستعراض العسكري بمناسية احتفالات عيد النصر في روسيا لهذا العام، عبور عدد قياسي من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء.

أشادت صحيفة " huanqiu" الصينية بالأسلحة والمعدات الروسية، التي شاركت مواكب العرض العسكري الشامل يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى النسخة الجديدة من دبابات "تي-90إم"، وأطلقت عليها "المدرعات القاتلة"، والتي لقبتها صحف عالمية بـ "معجزة أخرى للهندسة الروسية".

ولفت المقال إلى روعة دبابة "تي-80بي في إم وتي" وصواريخ اعتراضية متطورة، مثل الصواريخ البالستية التكتيكية

وأشار المقال إلى أن عرض الأسلحة الروسية النادرة المشاركة في "الحرب الوطنية العظمى" كالمعدات النادرة المشاركة في الحرب العالمية الثانية في السنوات الأخيرة أمر نادر ويدل على مدى احترام روسيا لأبطالها.

© Sputnik . Host photo agency / Mikhail Voskresenskiy قبيل بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020

وشهدت العاصمة الروسية موسكو، يوم 24 يونيو/ حزيران، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد قرار تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من 9 أيار/مايو إلى 24 يونيو/حزيران.

وشارك في عيد النصر، نحو 14 ألف عسكري من مختلف الفرق والأفواج العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة القوات الجوية الروسية بأكثر من 75 طائرة حربية ومروحية.

كما تم استعراض العديد من العربات الحربية من زمن الحرب العالمية الثانية وأبرزها دبابات T-34 الشهيرة، بالإضافة إلى أحدث المعدات العسكرية الروسية.