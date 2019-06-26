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15:35 26 يونيو/ حزيران 2019
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    منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019

    مدرب منتخب تونس: لدينا تغييرات على تشكيلة الفريق أمام مالي

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    قال آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، إن مواجهة أنغولا، في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" في بطولة أمم أفريقيا، التي انتهت بالتعادل (1-1) هي مباراة للنسيان.

    وأضاف، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد التونسي، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بإجراء تغييرات على تشكيلة تونس لمباراة مالي.

    منتخب تونس
    © AP Photo / Sunday Alamba
    منتخب تونس يضم 17 لاعبا محترفا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية
    وقال جيريس "لم نقدم المباراة المطلوبة، أمام أنغولا، ولم نقدم المستوى، الذي يتماشى وإمكانيات المجموعة، التي لدينا"، مضيفا: "لقد أقحمت التشكيلة، التي تألقت في المباراة الودية ضد كرواتيا، ولو لم أفعل ذلك لقالوا لماذا لم يشرك تلك التشكيلة".

    واستطرد "ما عانيناه أمام أنغولا كان مشكلة جماعية، ولا يمكن للاعب واحد أن يحلها".

    وأضاف مدرب المنتخب التونسي "لو كنا انتصرنا على أنغولا، فلا يمكن أن تظنوا بأننا سندخل مباراة مالي، ونقول لسنا بحاجة للفوز، وأعتبر أنها نفس الوضعية، والتعادل مع أنغولا لا يغير أي شيء، ونحن مطالبون بالفوز على مالي، ونطلب مردودا أفضل من منتخب تونس لأن لديه كل الإمكانيات، التي سبق وأظهرها بمناسبات سابقة وعلى اللاعبين أن يكونوا واعين بذلك".

    وأوضح جيريس "من المؤكد أننا سنقوم بتغييرات، وفقا لما تفرضه المباراة وطبيعتها، وفي المباراة الأولى في البطولة لم تكن المؤشرات جيدة بالنسبة لنا، لذلك علينا القيام بتغييرات لإعطاء روح جديدة للفريق".

    وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

    وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمم أفريقيا 2019, أمم أفريقيا 2019, منتخب تونس, أنغولا, مالي, تونس
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