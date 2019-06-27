مدرب المغرب: تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 "رائع"

أبدى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، إعجابه بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال رينارد، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس "تنظيم مصر للبطولة رائع، واستاد السلام عظيم ويكشف مدى روعتها".

وعن إقامة البطولة في فصل الصيف، قال المدير الفني للمنتخب المغربي "أمر رائع لأن إقامتها سابقا في يناير/ كانون الثاني، كان صعبا للغاية، خاصة أن ذلك كان يتطلب استدعاء لاعبين من أوروبا، وسط الموسم، وتكون هناك تعقيدات كبيرة".

واختتم هيرفي رينارد "الأمر الوحيد المزعج هو مباراة الرابعة والنصف عصرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكني أتفهم هذا الأمر بسبب أمور البث التلفزيوني وتسويق المباريات".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب كوت ديفوار، غدا الجمعة، في قمة مباريات المجموعة الرابعة على استاد السلام، ويسعى لخطف بطاقة التأهل لثمن النهائي بعدما تغلب على ناميبيا في المباراة الأولى.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.