لا إصابة جنش ولا أزمة وردة... المدير الفني لمصر يخشى شيئا واحدا أمام أوغندا

أكد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أن إصابة حارس المرمى محمود جنش قدرية ولا علاقة لها بالأحمال التدريبية.

وقال أجيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي "لن يكون هناك تعديلات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام أوغندا، أعتقد أن تشكيل المباراة لن يختلف عن المباريات السابقة".

وتابع "حصدنا 6 نقاط ونحن في صدارة المجموعة، أتمنى أن ننجح في حصد نقاط مباراة أوغندا، نستهدف تقديم مباراة جيدة والفوز بها بالتأكيد".

وواصل "بالطبع هناك حالة حزن بسبب إصابة جنش، الأمر مجرد حادث عابر وليس بسبب الأحمال التدريبية".

وشدد على أن "منتخب مصر سوف يؤدي بشكل جيد أمام أوغندا، هذا ما اعتقده، لن نتأثر بغياب جنش للإصابة، أو حتى بسبب الأزمة الأخيرة المتعلقة بعمرو وردة".

وأضاف "لا يمكن تحديد نسبة مئوية تخص حالة الرضا من جانبي على أداء ومستوى منتخب مصر، كرة القدم لعبة غريبة، لكن أعد بأن يتطور المنتخب في الفترة المقبلة".

وتحدث مدرب الفراعنة عن مخاوفه من الإيقاف وإمكانية إجراء تبديلات على التشكيل ضد أوغندا قائلا: "أخشى من البطاقة الصفراء الثالثة والتي تجبرنا على إجراء تعديلات في التشكيل الأساسي أمام أوغندا، الفريق لديه 3 لاعبين لديهم إنذارات ومهددون بالغياب عن دور الـ16، التغيير سيكون في مركز أو مركزين بحد أقصى".

وعن منافسه في دور الـ16 قال: "لا أهتم كثيرا بمن سيكون منافسنا في دور الـ16، لا أهتم سوى بمواجهة أوغندا وتحقيق الفوز الثالثة وحصد العلامة الكاملة، ثم بعد ذلك سأبدأ في متابعة من سيكون المنافس في الدور التالي وأبدأ في دراسته".

وتابع "أوغندا منتخب قوي ومنظم للغاية ويلعب بروح قتالية عالية على مدار الـ90 دقيقة، وأعتقد أنها ستكون مواجهة قوية وعنيفة".

وأردف "سنكون أكثر حرصا في التعامل مع الكرات الثابتة بشكل خاص، خاصة وأن منتخب أوغندا يلعب بصورة رائعة على المرتدات وينفذها بشكل ممتاز، البطولة قوية للغاية وبالنسبة لي هي خبرات رائعة".

من جانبه أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري أن الفوز في أول جولتين على زيمبابوي والكونغو في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية وتصدر المجموعة، ساهم في رفع الروح المعنوية داخل معسكر الفراعنة بشكل كبير.

أضاف المحمدي أن المنتخب لن يفرط في الثلاث نقاط الأخيرة بدور المجموعات أمام المنتخب الأوغندي، بالرغم من صعوبة المباراة التي تمثل قمة المجموعة الأولى.

وعن إصابة محمود جنش قال المحمدي" إصابة جنش أحزنتنا جميعا. نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بمستوى أفضل".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب أوغندا في ختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، في تمام التاسعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي بنتيجة 1/0، والفوز على الكونغو بنتيجة 2/0، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو 2/0، والتعادل مع زيمبابوي 1/1.