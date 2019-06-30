قبيل مواجهة مصر أوغندا... الجماهير تهتف لجنش (صور)

قوبل محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني المصري، بهتافات من جانب الجماهير الغفيرة، التي حضرت إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مواجهة "الفراعنة" مع منتخب أوغندا، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حاليا.

وتحامل جنش على نفسه، عندما أصر على الدوران حول ملعب الاستاد باستخدام عكازين، من أجل تحية الجمهور، الذي بادر وشجع اللاعب موجها له التحية.

وتعرض جنش للإصابة بقطع فى وتر اكيلس خلال تدريبات "الفراعنة"، إلا أنه رفض مغادرة معسكر المنتخب الوطني، وحضر مع اللاعبين مباراة أوغندا، قبل ساعات من سفره إلى ألمانيا لإجراء العملية.

الجماهير المصرية تدعم حارس مرمي منتخبنا الوطني " محمود جنش" بعد الإصابة القوية التي لحقت به 👏#مصر_٢٠١٩ #Egypt2019 pic.twitter.com/ziqTrkGak3 — EFA.eg (@EFA) June 30, 2019

ورضخ الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرغبة جنش، وقرر بقائه في معسكر الفراعنة حتى موعد سفره، وذلك لرغبته في مؤازرة زملائه في المنتخب خلال المباريات المقبلة، حتى يبدأ رحلة السفر وإجراء الجراحة فى وتر أكيليس، الذى تعرض للقطع فى مران "الفراعنة" مساء الجمعة.

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أبدى حزنه الشديد، بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس "الفراعنة" بقطع في وتر أكيليس.

وكتب أحمد ناجي عبر "فيسبوك": "جنش بجد حُزني على إصابتك كبير جدا، سأتحدث عنك مش أنك حارس مميز، كلنا وكل اللي تبعك يعلم أنك حارس كبير، سأتحدث عنك كإنسان طيب وجدع وكل شيء حلو فيك. ربنا يكرمك وترجع أفضل من الأول بحق روحك الجميلة، لا يوجد أحد لا يحبك، وأنت تستحق كل الحب".

من ناحية أخرى، كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أنه سيتسلم تأشيرة سفر محمود جنش إلى ألمانيا اليوم، على أن يطير الحارس خلال 48 ساعة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس.