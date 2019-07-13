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16:54 13 يوليو/ تموز 2019
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    تونس ومدغشقر

    مدرب تونس: هذا الفارق بيننا والسنغال... والخنيسي يستحضر روح غانا لقهر "أسود التيرانجا"

    © Sputnik . AMR ABDALLAH DALSH
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس صعوبة مباراة فريقه ضد السنغال في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا، والتي ستجمعهما على استاد الدفاع الجوي.

    وقال جيريس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت قبل مباراة فريقه مع منتخب السنغال، إنه سيسعى بكل الطرق للفوز بهذه المباراة، مؤكدا أنه يعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنه دربهم من قبل.

    السنغال كتاب مفتوح

    تونس ومدغشقر
    © Sputnik . AMR ABDALLAH DALSH
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    وأوضح، أنه لا يأخذ في الاعتبار أنه درب السنغال من قبل، لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم، مشيرا إلى أنه يواجه فريق قوي ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

    وشدد جيريس علي أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية وما يشغله لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه.

    الفرق بين منتخبات أفريقيا وفرق المغرب العربي

    وكشف جيريس الفارق بين المنتخبات الأفريقية ومنتخبات شمال أفريقيا، قائلا، "إن الفارق بين لاعبي المنتخبات الأفارقة وشمال أفريقيا أن الأول مميزين جدا في الفنيات أما لاعبي منتخبات شمال أفريقيا يعتمدون على الجماعية في الإداء بدلا من الفردية مثلما يعتمد السنغال على وجود ساديو ماني مع الفريق صاحب الإمكانيات العالية".

    ماضي جيريس منحه الخبرة

    وشدد المدير الفني لمنتخب تونس على أن منتخب السنغال فريق قوي ويقدر خطورته جيدا ويسعي للتعامل معها بشكل تكتيكي مميز، مؤكدا أن وصوله مع منتخبات دربها قبل ذلك إلي نصف النهائي منحه الكثير من الخبرة في التعامل.

    مدرب منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا 2019
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    بعد الفوز على مدغشقر... مدرب تونس: مواجهة السنغال صعبة للغاية
    وفي نفس الصدد، أكد طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس، أن منتخب بلاده استعد جيدا لمباراة السنغال غدا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، والتي ستجمعهما على استاد الدفاع الجوي.

    البقاء للأعلى تركيزا

    قال الخنيسي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن المنتخب الأكثر تركيزا في لقاء الغد هو من سيفوز بالمباراة، مشيرا إلى أنه يتمنى تخطي عقبة السنغال غدا والصعود للمباراة النهائية.

    وشدد الخنيسي علي أن مواجهة مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة وأن اللاعبين سيسعون  للعب بنفس الروح للفوز على السنغال غدا.

    ويلتقى منتخب السنغال مع نظيره التونسي، غدا الأحد، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا على استاد الدفاع الجوي.

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    الكلمات الدلالية:
    مباراة تونس والسنغال, أمم أفريقيا 2019, آلان جيريس, منتخب تونس
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