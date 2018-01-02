جيش الأردن يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع سوريا

عمان — سبوتنيك. وضبط الجيش كمية كبيرة من المخدرات، بعد تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى عودة 7 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري في الجيش العربي الأردني، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني إن "المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات".

وأضاف المصدر أن "العملية جرت بالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، أمس الاثنين، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية".

© Sputnik. Michail Voskresenskiy وسائل النصر: أفضل 5 أسلحة استخدمت في سوريا

وأوضح أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة 7 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية".

وتابع:" أدى ذلك إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على 226 ألف حبة ترامدول، و40 مكعب هيروين، و40 كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد الحدود الأردنية — السورية منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود الأردنية — السورية، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات بمفردها نظرا لغياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود.