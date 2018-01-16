وزير الخارجية السعودي: إيران هي مصدر الخطر الأكبر في المنطقة

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تعمل على منع سقوط اليمن بيد إيران و"حزب الله".

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court الجبير: بن سلمان بدأ بمحاربة الفساد من القمة وأكد الوزير في مؤتمر صحفي جمعه اليوم في بروكسل مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز، أن "إيران هي المصدر الأكبر للخطر في المنطقة، بسبب دورها في لبنان واليمن وسوريا".





وشدد الوزير بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " على أن "إيران زودت الحوثيين بصواريخ استهدفت السعودية ".





ولفت الوزير السعودي إلى أن بلاده "استقبلت أكثر من مليون لاجئ يمني"، وأن الموانئ اليمنية مفتوحة، "لكن الحوثيون يسرقون المساعدات" بحسب قوله.





أما وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز فقال إن بلاده تسعى "لتسوية سياسية في اليمن والتوصل إلى حل".





وأشار إلى أن "الاتفاق النووي مع إيران ما زال الأمثل وتنفيذه مهم". وتابع: "سنبحث مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية والحروب في المنطقة".





والتقى الجبير نظيره البلجيكي في مقر وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل اليوم، وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المواضيع الإقليمية والدولية.