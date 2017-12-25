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18:42 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    ميناء الحديدية

    تعرف على أهم الموانئ التي يسيطر عليها التحالف في اليمن

    © REUTERS/ ABDULJABBAR ZEYAD
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    قال مصدر عسكري مقرب من جماعة "أنصار الله"، أن التحالف الذي تقوده السعودية يسيطر على الأرض فعليا في ميناء المخا وباب المندب.

    اليمن
    © REUTERS/ Mohamed al-Sayaghi
    21 قتيلا وجريحا بمواجهات بين التحالف وجماعة "أنصار الله" في اليمن
    وتابع المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن السيطرة النارية والصاروخية والمدفعية على المخا ومضيق باب المندب تمتلكها القوات المسلحة واللجان الشعبية، هذا بجانب تواجدنا على الساحل الغربي من المخا، شمالا إلى ميدي.

    وأضاف المصدر، أن الموانيء التي يسيطر عليها الجيش اليمني واللجان الشعبية هي، ميناء الحديدة والخوخة وميدي، والمنفذ الوحيد لدخول المواد الإغاثية والغذائية والأدوية هو ميناء الحديدة، أما المينائين الآخرين فهما تحت قصف طيران التحالف، ولا يتم استخدامهما إلا عن طريق الصيادين الصغار.

    وحول تواجد قوات التحالف في المياة الدولية لميناء الحديدة، قال المصدر، "هناك مراقبة بريطانية وأمريكية وسعودية وإماراتية ومصرية ومن دول الخليج، حتى إسرائيل تشارك في عمليات المراقبة بالقرب من السواحل اليمنية في المياه الدولية، أما المياه الإقليمية للحديدة فهي تحت مظلة نيران الجيش واللجان الشعبية"، مشيراً إلى أن كل تلك القوات البحرية تعمل تحت مظلة التحالف وخارجة عن المظلة الأممية والقرار الأممي والمجتمع الدولي.

    انظر أيضا:

    مصدر أمريكي: رصد زورق إيراني تفجيري قرب ميناء الحديدة
    التحالف: الصاروخ الذي تم إطلاقه على الرياض دخل اليمن عبر ميناء الحديدة
    مسؤول يمني: أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية تدخل ميناء الحديدة
    التحالف يعلن إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء بدءا من غد الخميس
    الأمم المتحدة ترفض الشروط السعودية لإعادة فتح ميناء الحديدة
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