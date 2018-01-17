قطر بصدد استقبال مواطني السلفادور حال طردهم من أمريكا

وقال يوغينيو تشيكاس مسؤول الاتصالات في الرئاسة إن السلفادور تجري محادثات لترى كيف يمكن لمواطنيها العمل في قطر المقرر أن تستضيف كأس العالم في كرة القدم عام 2022.
وأضاف للصحفيين:
قطر ترى إمكانية في التوصل إلى اتفاق مع السلفادور يتسنى بموجبه جلب العمال السلفادوريين على مراحل إلى قطر.
وأضاف أن السلفادوريين سيعودون إلى بلادهم بعد فترة لم يحددها، ولم يفصح كذلك عن عدد العمال الذين قد يشملهم البرنامج، يأتي ذلك في ظل تواجد وزير خارجية السلفادور هوغو مارتينيز في قطر حتى الجمعة وقال في بيان إن السلفادوريين قد يعملون في الهندسة وصيانة الطائرات والإنشاء والزراعة.
وأشار مارتينيز إلى أن قطر عرضت تقديم خدمات صحية للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى التي تعاني من ضعف الاقتصاد وعنف العصابات.
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