"الجيش الحر" يدخل مدينة عفرين ويبدأ عملية عسكرية

قالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الأحد، 21 يناير/كانون الثاني، إن قوات الجيش السوري الحر دخلت مدينة عفرين الخاضعة لاحتلال عناصر "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية، وبدأت عملية عسكرية واسعة النطاق بالتنسيق مع الجيش التركي.

© AP Photo/ Hassan Ammar, File مقاتلات تركية تقصف مواقع الأكراد في مدينة عفرين السورية (فيديو)

وقالت الوكالة التركية الرسمية ، إن قوات "الجيش السوري الحر"، أطلقت اليوم الاحد، 21 يناير/كانون الثاني، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة عفرين الخاضعة لاحتلال عناصر "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية، مؤكدة أن الوحدات، التي تدعمها القوات التركية في عملية غصن الزيتون، بدأت بالتقدم داخل مدينة عفرين بريف محافظة حلب شمال سوريا.

وكان الجيش التركي، أرسل، مساء أمس السبت، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول، أن التعزيزات وصلت بلدة "ريحانلي" في هطاي، وتضمنت دبابات و3 حافلات تحمل عناصر من الوحدات الخاصة "كوماندوز"، مضيفاً أن التعزيزات تأتي عقب بدء عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، في مدينة "عفرين" شمال غربي سوريا.

وكان حاكم محلي، أعلن، في وقت سابق، إصابة شخص بجروح طفيفة، فجر اليوم الأحد، جراء سقوط أربعة قذائف صاروخية من الأراضي السورية على مدينة "كليس" جنوبي تركيا، مشيراً إلى أن القذائف سقطت على المدينة عند الساعة 01.40 بالتوقيت المحلي فجر اليوم، وأضاف أن قذيفتين أصابتا منزلا فيما أصابت قذيفة ثالثة محلا تجاريًا، وسقطت الرابعة في أرض خالية.

الجدير بالذكر، أن رئاسة الأركان التركية، أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين.

وشدّدت الأركان التركية، في بيان لها، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية"، وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.