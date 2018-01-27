طالبتان إماراتيتان تشاركان في حدث استثنائي "فضائي"

شاركت طالبتان إماراتيتان، مساء أول من أمس الخميس 25 يناير/كانون الثاني، في حدث استثنائي "فضائي" إماراتي.

وشاركت الطالبتان في إطلاق القمر الصناعي "الياه —3"، من قاعدة "جويانا" الفرنسية.

ووصفت شركة تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات "الياه سات"، تلك الخطوة بالاستثنائية، التي ستضع الإمارات على الطريق لترسيخ قطاع "فضائي إماراتي رائد عالميا".

وتوسع بتلك الطريقة الأقمار الصناعية الإماراتية نطاق تغطية الخدمات الموفرة لتغطي جميع أنحاء قارة أفريقيا، وتصل للمرة الأولى إلى قارة أمريكا اللاتينية.

ويعد قمر "الياه 3" أول قمر صناعي يعمل بقدرات دفع إلكترونية هجينة مطورة، من قبل شركة "أوربيتال إي تي كي"، ويعتمد في تصميمه على منصة جيوستار-3 ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات Ka بشكل كامل.

وأطلق القمر الصناعي على متن الصاروخ "آريان 5"، من قبل شركة أريان سبيس، يوم 25 يناير/كانون الثاني، الساعة 22:20 بتوقيت غرينيتش، من مدينة كورو في جويانا الفرنسية.

وسينضم "الياه 3" إلى القمرين "الياه 1" و"الياه 2"، لتمكين ملايين الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا والبرازيل من الوصول إلى الإنترنت بأسعار مناسبة عبر خدمة الإنترنت الفضائي فائق السرعة، التي يطلق عليها "ياه كليك".

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وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الاتصال بالإنترنت الفضائي للجميع، ما يتيح فرصا وآفاقا جديدة واسعة للمستخدمين، تشمل القطاعات الحكومية، والشركات الخاصة، بالإضافة إلى الأفراد.