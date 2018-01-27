طالبتان إماراتيتان تشاركان في حدث استثنائي "فضائي"

ووصفت شركة تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات "الياه سات"، تلك الخطوة بالاستثنائية، التي ستضع الإمارات على الطريق لترسيخ قطاع "فضائي إماراتي رائد عالميا".
وتوسع بتلك الطريقة الأقمار الصناعية الإماراتية نطاق تغطية الخدمات الموفرة لتغطي جميع أنحاء قارة أفريقيا، وتصل للمرة الأولى إلى قارة أمريكا اللاتينية.
ويعد قمر "الياه 3" أول قمر صناعي يعمل بقدرات دفع إلكترونية هجينة مطورة، من قبل شركة "أوربيتال إي تي كي"، ويعتمد في تصميمه على منصة جيوستار-3 ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات Ka بشكل كامل.
وسينضم "الياه 3" إلى القمرين "الياه 1" و"الياه 2"، لتمكين ملايين الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا والبرازيل من الوصول إلى الإنترنت بأسعار مناسبة عبر خدمة الإنترنت الفضائي فائق السرعة، التي يطلق عليها "ياه كليك".
الى الفضاء يا علم الامارات الى الفضاء..#الياه3 #Yahsat pic.twitter.com/whBP9Lqfr2— شبكة أبوظبي 🔴 (@NET_AD) January 25, 2018
وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الاتصال بالإنترنت الفضائي للجميع، ما يتيح فرصا وآفاقا جديدة واسعة للمستخدمين، تشمل القطاعات الحكومية، والشركات الخاصة، بالإضافة إلى الأفراد.
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