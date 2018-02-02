قرقاش يرد على أنباء الخلاف السعودي الإماراتي

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط، على الأنباء التي ترددت عن خلاف بين بلاده والسعودية، حيال الأزمة في مدينة عدن اليمنية.

وقال قرقاش إن بلاده والمملكة العربية السعودية، تبنيان شراكة استراتيجية تشمل توحيد المواقف بشأن الأزمة اليمنية وغيرها من القضايا.

وكتب الوزير الإماراتي على "تويتر" أنه "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة، بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

ومن الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 2, 2018

​وأضاف قرقاش: "سرني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله، إن موقف الإمارات في اليمن نبيل، وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها، وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها".

وسرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله أن موقف الإمارات في اليمن نبيل و سيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 2, 2018

​كما وجه الوزير حديثه للإعلام قائلا: "الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراء، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له رد فعل".

الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا ان يكون له ردّ فعل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 2, 2018

​وكانت مدينة عدن قد شهدت اشتباكات دامية بين مسلحي "المجلس الانتقالي الجنوبي" وقوات "الحرس الرئاسي" اليمني. ما دفع "التحالف العربي" بقيادة السعودية لعقد اجتماع طارئ أكد خلاله على ضرورة وقف إطلاق النار.

كما وصل وفد سعودي إماراتي رفيع المستوى إلى المدينة، أول من أمس، للتأكد من الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الطرفين المتحاربين.

وكانت هناك أنباء قد ترددت عن خلاف بين السعودية والإمارات حيال الأزمة في مدينة عدن بجنوب البلاد، حيث تدعم أبوظبي قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، فيما تدعم الرياض حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.