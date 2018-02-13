العراق يعلن استئناف نقل الوقود إلى البصرة لأول مرة منذ 14 عاما

© Sputnik. Igor Zarembo وزير النفط العراقي يفرض شروطا على الشركات المستثمرة

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء 13 فبراير / شباط، إن العراق استأنف نقل المنتجات النفطية بالسكك الحديدية من بغداد إلى البصرة، الذي توقف منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "تم استئناف نقل الوقود من مصفاة الدورة في بغداد إلى البصرة في الجنوب بعد توقف ذلك في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003".

ولفت اللعيبي إلى أن هذا الأمر يهدف إلى نقل كميات من من زيت الوقود والمشتقات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يحقق فوائد اقتصادية كبيرة.