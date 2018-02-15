وزارة السياحة المصرية: مستعدون لعودة الطيران الروسي

وأضافت جوهر لـ"سبوتنيك" أن وزارة السياحة مستعدة لعودة الطيران الروسي، في أي وقت.
لافتة إلى أن وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، راجعتا في الأشهر الماضية كافة إجراءات الأمان في الأماكن والمنتجعات السياحية، وخاصة بشرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.
ولفتت المتحدثة باسم الوزارة، إلى أن السياح الروس لم ينقطعوا عن مصر طوال العامين الماضيين، موضحة أن توقف الطيران الروسي خفض عدد السياح الروس، ولكن ما زالت مصر هي إحدى أبرز الوجهات السياحية للشعب الروسي، وبخاصة في الشتاء.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 4 يناير/ كانون الثاني 2018 مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.
وتوقعت جوهر أن تتأخر عودة الطيران الروسي إلى أول مارس/ آذار المقبل، لافتة إلى أن وزارة الطيران المدني المصرية، أعلنت تأجيل عودة الطيران الروسي بسبب تنفيذ مطالب للجانب الروسي.
وكان وزير النقل الروسي، قد أعلن، في بداية فبراير/ شباط الجاري، استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في النصف الثاني من الشهر.
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