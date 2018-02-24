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    امرأة مع طفلتيها تجلس قبالة خيمتها بمخيم للنازحين في أحد شوارع مدينة صنعاء، اليمن 15 أغسطس/ آب 2016

    "جمعية سرية" تكشف كيف تنقذ نساء اليمن رجالهن

    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    وسط أجواء الدم والدمار، دوما ما يظهر دور البطولة، لكن ليس كما اعتدنا في الأفلام الهوليودية أن يلعبه الرجال، ففي اليمن "دور البطولة" لعبته النساء.

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    نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على نقطة مختلفة في الحرب الدائرة في اليمن، أبرزت خلاله "دور بطولي" تلعبه المرأة وسط الصراع والدمار والدماء.

    وكشفت الوكالة الأمريكية أن كثير من النساء واجهت مشكلة متمثلة في وجود العشرات من الرجال المختطفين، سواء زوج أو أخ أو أب أو ابن، ومعظم مختطف أو مختفي في ظروف غامضة.

    جمعية سرية

    واضطرت مجموعة من النساء مكونة من 20 سيدة تقريبا إلى تشكيل "جمعية سرية"، لقيادة عملية البحث والعثور على رجالهن.

    وأطلقت السيدات على تلك الجمعية السرية اسم "جمعية أمهات المختطفات" للبحث عن أبناء وأقارب كل من تعرضوا للاختطاف، أيا كانت انتماءاته السياسية، وأيا كانت الجهة المختطفة له، وسواء كان الشخص معتقلا أو مخفي قسريا أو مختطفا من جهة ما.

    وبدأ العمل على تلك الجمعية السرية في أبريل/نيسان 2016، وتوسعت أعمالها بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، حتى أنه بات بها قسم متخصص في البحث، وآخر مخصص للعلاقات العامة.

    فريق سري

    مع تنظيم تلك الجمعية أعمالها، بدأت في تنظيم الحملات للمطالبة بإطلاق سراح الرجال المختطفين، وحث جماعات الضغط على الجهة المختطفة للإفراج عن الشخصية المختطفة.

    وكونت الجمعية كذلك فريق سري من النساء، مخصص لتعقب كافة أخبار الرجال المختطفين.

    وينتشر لفريق السري الجديد في مختلف المناطق، سواء تلك التي تسيطر علها "أنصار الله" أو القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

    وقالت عصمة محمد، عضوة الجمعية خلال اجتماع مع الصحفيين في مأرب الشهر الماضي:

    "الثقافة اليمنية مغلقة، فلو تحدث رجل مع جماعة الحوثي يذهب إلى السجن، بينما الأمر أقل خطرا بالنسبة للنساء".

    قصص بطولة

    ووثقت الجمعية، ما وصفته الوكالة بالعشرات من قصص البطولة، التي جسدتها المرأة اليمنية.

    قصف التحالف العربي سجن في اليمن
    © REUTERS/ Abduljabbar Zeyad
    قوات "التحالف" تبدأ عملية عسكرية واسعة جنوبي اليمن
    وذكرت "بلومبرغ" أنه تم تنظيم العديد من التظاهرات، خارج بوابات السجون في اليمن، برعاية الجمعية السرية، للحصول على معلومات عن أقاربهن المختطفين أو المفقودين.

    وأردفت "وثقت كذلك الجمعية، خلال عام 2017 فقط، 1866 حالة اختطاف، بينها 35 حالة اختفاء للنساء، و48 حالة اختطاف لأطفال، ونجحت الجمعية في الإفراج عن 723 حالة تقريبا".

    وروت الوكالة قصة "بطولة" لسيدة تدعى، أم إبراهيم، والتي فقدت ابنها ذو الـ20 عاما، حيث تمت دعوته إلى حفل زفاف في إحدى المناطق التابعة لـ"أنصار الله" ولكنه لم يعد من حفل الزفاف.

    وتحدثت أم إبراهيم قائلة "بعد عمليات بحث متعمقة، عرفنا أنه في أحد السجون التابعة للحوثيين".

    وتابعت والدموع تغالبها: "طلبت زيارته وسمح لي في النهاية، ولكني لم أصدق أن هذا هو ابني، بسبب الحالة المزرية التي بدا عليها، قال لي إنهم يودون منه أن يعترف أنه يعمل لدى التحالف العربي، وابن لم يعمل مع التحالف يوما".

    ونقلت "بلومبرغ" أيضا قصة أم توفيق المنصوري، الذي كان يعمل صحفيا في موقع "المصدر" الإلكتروني، والذي اعتقل من قبل الحوثيين في يونيو/حزيران 2015، ولا يزال مسجونا حتى الآن وآخر مرة تمكنت أسرته من رؤيته كان قبل 7 أشهر.

    وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الأمر نفسه متهم به التحالف والقوات الموالية له ولحكومة هادي، حيث سبق واتهمت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف مع السعودية، أنها تحتجز نحو 2000 شخص في سجون سرية في اليمن.

    ولكن الإمارات نفت تلك التقارير، التي نشرتها "أسوشيتد برس" الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي، ولكن وجه أيضا ذلك النفي بتأكيد من محاميين وأسر ضحايا يمنيين محتجزين في تلك السجون السرية، بحسب "بلومبرغ".

    واختتمت الوكالة قائلة

    "رغم انقسام الصراع على أسس طائفية، إلا أن تلك الجمعية نجحت ألا تكون مرتبطة سياسيا بأي جهة، والجمعية لا تهتم بأي نشاط سياسي، لأن عملها بالأساس إنساني فقط".

    انظر أيضا:

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