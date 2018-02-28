فرنسا تطالب بإنشاء آلية لمتابعة تطبيق قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا

طالبت فرنسا بإنشاء آلية لمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2401 لوقف الأعمال القتالية في سوريا.

© Sputnik. Grigory Sysov بوتين: الإرهابيون في الغوطة الشرقية يقصفون دمشق يوميا بحوالي 70 قذيفة سبوتنيك. قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسو ديلاتر اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط إن بلاده ترى ضرورة إنشاء آلية لرصد تفعيل قرار الأمم المتحدة، وضمان تطبيق جميع الأطراف له.

وأضاف ديلاتر أن الوضع مأساوي في الغوطة الشرقية، وأن الهجمات ضدها مستمرة بلا هوادة، وأنه لم يتم تقديم مساعدات طبية طارئة.

وتساءل المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك: متى سيتم تطبيق القرار الأممي؟

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع لوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء سوريا يوم السبت الماضي.

ولا تزال المجموعات المسلحة تطلق القذائف وتستهدف المدنيين في الممر الآمن، ما تسبب في عدم خروجهم من الغوطة الشرقية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق.

وأعلن مركز المصالحة الروسي اليوم الأربعاء أن سكان الغوطة الشرقية لم يتمكنوا من مغادرة المكان بسبب قصف المسلحين لليوم الثاني على التوالي.