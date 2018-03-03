برلماني سوداني: لا مانع من تعديل الدستور لترشيح البشير لفترة رئاسية ثالثة

قال رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان السوداني، الفاضل الحاج سليمان، إنه لا يوجد ما يمنع تغيير الدستور السوداني من أجل إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly البشير يصدر قرارا جمهوريا بشأن مدير المخابرات

الخرطوم — سبوتنيك . وأكد الحاج سليمان أنه من ناحية النصوص الدستورية لا يوجد ما يمنع إجراء تعديل دستوري "الدستور أعطى الهيئة التشريعية القومية بالبلاد، الحق في التعديل".

وأوضح القيادي في الحزب الحاكم أنه لا توجد مقترحات بتعديل الدستور، لكن "توجد تجمعات سياسية ومؤتمرات للقوى السياسية والشباب لإعادة ترشيح الرئيس البشير".

وأضاف سليمان أنه غير معروف إذا كان تعديل نص انتخاب رئيس الجمهورية سيكون على فترة الرئاسة بحيث تصبح 3 سنوات أم ستكون مفتوحة من غير تحديد فترتها.

ويرى سليمان أنه من الأفضل أن تجرى انتخابات 2020 بدستور معد مسبقا ومتفق عليه، حيث تمثل مسألة إعداد دستور دائم للسودان "موضوعا خلافيا".

وفاز الرئيس السوداني، عمر البشير، بانتخابات 2010، ثم أعيد انتخابه لفترة ثانية عام 2015 بأغلبية كبيرة تجاوزت 94 %.