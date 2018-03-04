الدفاع الروسية: مسلحو الغوطة يقصفون مركزا طبيا في قرية الريحانة

قصف مسلحون، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، في الغوطة الشرقية مركز طبيا في قرية الريحانة السورية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: المسلحون أعلنوا حظر التجول في الغوطة الشرقية خلال فترة الهدنة

الغوطة الشرقية- سبوتنيك وذكر مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن "مسلحي الغوطة الشرقية قصفوا المركز الطبي القريب من بوابة التفتيش على الضاحية الغربية لقرية الريحانة".

وأوضح الناطق باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين "المسلحون في الغوطة الشرقية أطلقوا قذيفة هاون على مركز طبي بالقرب من نقطة التفتيش من الضواحي الغربية لقرية الريحانة".

وتابع "الجماعات المسلحة غير القانونية تواصل الاستفزازات وتنتهك نظام وقف الأعمال القتالية. يتم إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة بشكل دوري على بوابة التفتيش. وفي الساعة 12.50 تم قصف مركز طبي، بالقرب من نقطة التفتيش. في الضاحية الغربية لقرية الريحانة. وانفجرت ست عبوات على مسافة 200-400 متر غربا. وليس هناك ضحايا".

وأضاف "العصابات المسلحة تعزز مواقعها في منازل سكنية وتختبئ خلف كبار السن والنساء والأطفال"، مشيرا إلى أن خروج المدنيين من الغوطة الشرقية لا يزال محظورا بسبب تشكيلات مسلحة غير مشروعة.