الصماد يزور المركزي للرقابة والمحاسبة ويشدد على مكافحة الفساد في اليمن

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، صالح الصماد، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الجهاز للقيام بعمله وتحويل الخطط والبرامج من الإطار النظري إلى الواقع العملي، والحفاظ على الكوادر المؤهلة وذات الكفاءة والخبرة.

وقال الصماد في الكلمة التي وصلت " سبوتنيك " نسخة منها، اليوم الاثنين، "كلما حاربنا الفساد كلما ساهمنا في تنمية الإيرادات، وسنوجه الحكومة بالتعاون الكامل مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

وأضاف: "نريد من قيادة الجهاز والعاملين فيه أن يقوموا بعملهم وينفذون المهام المتصلة بالرقابة على مستوى المؤسسات والوزارات وغيرها ".

وطالب الصماد العاملين بالجهاز "أنزلوا إلى المؤسسات التي كان ممنوع عليكم النزول إليها، لا يوجد اليوم ما يستدعي غياب الجهاز عن أي وحدة إطلاقا، يجب تعزيز الشفافية والنزاهة".

وتابع "أنزلوا إلى الاتصالات والنفط وبقية المؤسسات من الجمارك والضرائب لتكونوا على إطلاع وتقيموا أداء هذه المؤسسات من خلال مراجعة ملفاتها فهي مؤسسات تابعة للدولة، ويجب أن ينزل الجهاز بكل قوة وفاعلية لا يوجد جهة ممنوع دخول الجهاز إليها".

واستطرد "من المهم جدا النزول إلى الجهات المعنية بالنفط مع أزمة الغاز، والمفترض أن هناك دور كبير للجهاز لنعرف من هو السبب؟ وما هي المشكلة؟ ولماذا اللجنة الاقتصادية لا تحرك ساكنا ولا تتحدث عن أسباب ومسببات الأزمة الحاصلة اليوم؟ لماذا لا تعمل مؤتمر صحفي؟ هل هناك إشكاليات داخلية وإدارية؟ يجب أن نكون في الصورة".

من جانبه استعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي علي العماد، الصعوبات التي تواجه العمل في الجهاز، والإمكانيات التي يتطلبها فضلا عن احتياجاته من الكوادر بما يعزز من دوره في الرقابة والمحاسبة وتعزيز الإجراءات في هذا الجانب.