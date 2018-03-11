العميد أحمد المسماري: بدأ التفكير بصوت عال لتقسيم ليبيا

قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، إن دعوات تقسيم ليبيا بدأت تظهر وأن التفكير فيها يجري بصوت عال.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي اليوم الأحد 11 مارس / آذار: "لكننا لن نقبل بذلك ولو على حساب أرواحنا"، بحسب ما ما ذكرته قناة "218" الليبية على صفحتها على "فيسبوك".

وتابع: "بعد انتهاء المهلة الممنوحة للعصابات المسلحة في سبها سنقوم بتطبيق القانون على المخالفين، وندعو أهالي المدينة للتعاون معنا من أجل إعادة الأمن إلى المدينة"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية متواصلة في مدينة درنة حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل نهائي".

ولفت المسماري إلى أن القوات البحرية أوقفت سفينة تركية قبالة سواحل درنة بالتعاون مع سرب رعد للطائرات العامودية".

ولفت الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن المصالحة الوطنية مطلب شعبي، لكنها لا تشمل الإرهابيين من تنظيمي "داعش" و "القاعدة"، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يدعم إجراء الانتخابت، وأنه سيقبل بالنتائج مهما كانت، وأن هناك مرونة في هذا الأمر من أجل مصلحة البلاد.