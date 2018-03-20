اليمن يرحب بتصريحات المبعوث الأممي حول أزمته

أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بتصريح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول تأكيد العمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة سبأ التي تبث من عدن والرياض، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، عن وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي أن الحكومة ترحب بحديث المبعوث الأممي

وأكدت الحكومة دعمها للمبعوث مارتن غريفيث من أجل السلام والأمن في اليمن.

ويلتقي المبعوث الأممي اليوم الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء ونائبه، ووزير الخارجية.

وقد غادر المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ منصبه، بعد أن رفض البقاء فيه، وبذلك يكون مارتن ثالث مبعوث أممي إلى اليمن خلال 7 سنوات من النزاع في اليمن.