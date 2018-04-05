تسجيل
15:52 05 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى البرتغال، مع وزير الخارجية البرتغالي

    أبو الغيط يؤكد على ضرورة مخاطبة الاحتياجات الملحة للاجئين العرب في مجال التعليم

    © Sputnik.
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة مخاطبة الاحتياجات الملحة للاجئين العرب في مجال التعليم.

    أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى البرتغال، مع وزير الخارجية البرتغالي
    © Sputnik.
    أبو الغيط يعقد جلسة مباحثات هامة مع وزير خارجية البرتغال
    وجاءت تصريحات أبو الغيط، خلال  مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي تنظمه الحكومة البرتغالية في العاصمة لشبونة، حول موضوع "التعليم في أوقات الطوارئ"، والذي يناقش كيفية العمل على الارتقاء بتعليم الأفراد، خاصة على مستوى التعليم الجامعي، في المناطق التي تواجه نزاعات مسلحة أو تدفقات ضخمة للاجئين أو النازحين على غرار المنطقة العربية.

    وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن أبو الغيط ألقى مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية أشار في إطارها إلى مسببات وجذور ومظاهر التحديات الضخمة، التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة استمرار تدفقات اللاجئين والنازحين في التصاعد بشكل غير مسبوق منذ عام 2011 نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة، التي ألمت بعدد من الدول العربية.

    ونوه إلى التداعيات والضغوط الواسعة الناتجة عن هذا الأمر وعلى رأسها التداعيات الإنسانية وتلك المرتبطة بالأوضاع التعليمية والصحية للاجئين والنازحين العرب، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين الذين تتزايد الضغوط التي يواجهونها نتيجة الضغوط المالية الحالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد إعلان الإدارة الأمريكية تجميد حوالي نصف مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الوكالة.

    وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام، أكد أيضا ضرورة إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد بموضوع تحسين فرص نفاذ الأطفال والشباب من اللاجئين إلى التعليم، سواء المدرسي أو الجامعي، وذلك لضمان مستقبل أفضل لهم، وإلا كان البديل هو تركهم فريسة للإرهاب والتطرف أو لفقدان الأمل في إمكانية الخروج من دائرة الأوضاع المتدهورة، التي يواجهونها هم وعائلاتهم.

    وأشار إلى أن هناك ضرورة للتوصل إلى صيغ مبتكرة ومتكاملة للتعاون والتنسيق الدولي للتعامل مع هذا التحدي، بحيث يمكن توحيد الجهود، من أجل الارتقاء بالعمل في هذا المجال، والذي يحتاج إلى موارد مادية وبشرية وفنية ضخمة لمخاطبة الاتساع المتزايد بشكل متسارع في حجم ظاهرة اللجوء والنزوح على المستوى الدولي بشكل عام، وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص باعتبار أنه يعيش بها حوالي ٥٠٪ من لاجئي العالم و٤٤٪ من نازحيه.

    الجامعة العربية
    © AP Photo/ Raad Adayleh
    جامعة الدول العربية تطالب بلجنة دولية للتحقيق في قتل متظاهري غزة
    وأضاف عفيفي أن أبو الغيط حرص على أن  يستعرض في هذا الإطار أهم أبعاد الجهود التي تقوم بها الآليات المعنية في جامعة الدول العربية للتعامل مع هذا الموضوع، وذلك استرشادا بالتوجيهات والتكليفات الصادرة عن القادة العرب في هذا الشأن في ضوء إدراكهم لمدى أولوية وخطورة هذا الموضوع وتشابك أبعاده، في ظل استمرار النزاعات المسلحة التي تواجهها المنطقة،

    وتطرق إلى أطر التعاون القائمة في هذا الصدد بين الجامعة العربية وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية والمساعي الجارية لتوسيع دائرة هذا التعاون، بما يمكن معه تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين والنازحين العرب في مجال التعليم باعتباره ضمانة رئيسية، لمستقبل أفضل لهم وعنصرا حيويا في ذات الوقت في الجهود المبذولة، لاحتواء النزاعات والصراعات المسلحة القائمة.

    انظر أيضا:

    جامعة الدول العربية تطالب بلجنة دولية للتحقيق في قتل متظاهري غزة
    جامعة الدول العربية تستنكر "البهلوانية السياسية التركية"
    لافروف يعقد اجتماعا مع سفراء دول عربية وممثلي جامعة الدول في موسكو
    لماذا يختار الطلاب من الدول العربية جامعة جنوب الأورال
    مندوب العراق في جامعة الدول العربية: استفتاء كردستان سيمتد لكل دول المنطقة
    جامعة الدول العربية مستعدة لحل الخلاف "بين الأشقاء"
    سياسة جامعة الدول العربية تصبح أكثر استقلالا
    الأردن: نتطلع لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
    دريد لحام يشن هجوما لاذعا على جامعة الدول العربية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اللاجئين, أخبار جامعة الدول العربية, تعليم, لاجئين, مؤتمر, جامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, البرتغال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء روسكوسموس أوليغ أرتيمييف
    نشرة إخبارية من الفضاء البعيد
    شرط ترامب للسعودية لابقاء الجيش الأمريكي في سوريا
    شرط ترامب للملك السعودي لتعزيز صحبتهما
    كيف تغيرت تميمة كأس العالم - 2018
    تاريخ تغيير تميمة كأس العالم حتى عام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك