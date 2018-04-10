مقتل 4 يمنيين بينهم طفلة في غارة للتحالف على تعز

قتل 4 يمنيين بينهم طفلة في غارة لطيران التحالف ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

MOHAMED AL-SAYAGHI مقتل وإصابة 20 مسلحا من "أنصار الله" إثر قصف لقوات هادي في اليمن سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف "شن، اليوم الثلاثاء، غارة على منزل في قرية ظفار شعب الداخل في مديرية خدير، أسفرت عن مقتل 4 بينهم طفلة.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف نفذ 3 غارات أخرى على نقيل الصلو جنوب شرقي مدينة تعز.

وفي سياق متصل بالأحداث في اليمن، قتل ثلاثة عشر مدني وأصيب ثمانية عشر آخرون، في اشتباكات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، وبين مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوب اليمن بالتزامن مع مواجهات في محافظة تعز غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة لحج جنوب اليمن لوكالة "سبوتنيك" "بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا اليوم الثلاثاء، بغطاء مدفعي مواقع لقوات الرئيس هادي في الشريجة غرب منطقة كرش في مديرية القبيطة التي تشهد معارك عنيفة وخاصة في المرتفعات المطلة على منطقة الراهدة شرق محافظة تعز".