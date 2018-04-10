صحيفة: ترامب حمل هذه الدولة مسؤولية المماطلة بالأزمة الخليجية

حمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دولة عربية مسؤولية التأخير في حل الأزمة الخليجية التي بدأت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، إن "ترامب يرى أن الإمارات مسؤولة عن المماطلة بحل أزمة الخليج".

وتابع المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، أن "السعودية والإمارات قالتا إنهما سترفضان دعوة لقمة خليجية أمريكية هذا الشهر"، مبينا أنهما "تعتبران أن قمة خليجية — أمريكية تستلزم إنهاء حصار قطر"، وهو ما لا ترغب فيه دول الحصار.

ودفع ترامب باتجاه تسوية الأزمة الخليجية، لأنها أدت إلى تشتيت التركيز بمنطقة تعصف بها النزاعات، وفق المسؤول الأمريكي.

وكان ترامب قد أكد ضرورة إنهاء الخلاف الخليجي، في اتصال له بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي. وقال البيت الأبيض إن ترامب أشاد بالتزام أمير قطر بالمساعدة في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ضرورة إنهاء الخلاف.

وفي أوائل يونيو/حزيران من العام الماضي، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر دبلوماسيا وتجاريا، بحجة دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي نفتها الدوحة بشدة، كما تضمنت الاتهامات أيضا التقرب من إيران ودعم جماعات إرهابية.