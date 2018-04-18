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    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    بعد أنباء تكليفه بديلا عن حفتر...أول تصريح للناظوري عقب محاولة اغتياله

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    العالم العربي
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    أعلن الجيش الليبي نجاة رئيس أركانه الفريق عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة شرقي بنغازي.

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
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    اتهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، "الخلايا الإرهابية" بالوقوف وراء محاولة اغتياله، معتبرا أن هذا "العمل الإرهابي الجبان يأتي بعد هزيمة هذه الجماعات الإرهابية عسكريا في الميدان".

    وقال الناظوري، في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا الحدث، إن "مدينة بنغازي آمنة ومثل هذه الخروقات تحدث حتى في الدول الأكثر استقرارا"، مجددا تأكيده أن "هذه المحاولات دليل على إفلاس الجماعات الإرهابية"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية "وال".

    وقال القائد العسكري: "نريد من الجميع أن تكون معنوياتهم عالية (…) هذا العمل الجبان لن يثنينا عن تكملة المشوار"، مترحما على ضحايا هذا الهجوم من الأبرياء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

    وأكد النقيب مجدي العرفي رئيس المكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى التي يرأسها الناظوري في بيان رسمي أن الاستهداف تم عن طريق تفخيخ سيارة وتفجيرها أثناء مرور رتل الفريق عبدالرازق الناظوري.

    وأوضح العرفي أن الانفجار خلف حالة وفاة لشخص سوري الجنسية وإصابات أخرى في شخص سوداني الجنسية (كنتيجة أولية) للانفجار، بحسب الوكالة الليبية.

    وتابع أن الفريق الناظوري أصدر تعليماته بشأن رفع درجة الاستعداد بنسبة 100% وعدم مغادرة مقرات العمل بالنسبة للوحدات العسكرية والجهات الأمنية.

    وأشار إلى أن التعليمات صدرت برجوع جميع الدوريات لسابق عملها وفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل حركة السير لتسير كل الأمور بشكل طبيعي كالمعتاد.

    ونجا رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الحاكم العسكري درنة — بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري، الأربعاء، من محاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت خلال مرور موكبه بها في مدينة بنغازي التي يرأس الغرفة المركزية لتأمينها.

    قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر خلال لقائه سيرغي لافروف في موسكو، 14 أغسطس/آب 2017
    © Sputnik . Vladimir Astapkovitch
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    وأعلن مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن "الناظوري نجا من محاولة اغتيال إرهابية إثر انفجار سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة وانفجرت فور مرور موكبه بها".

    وقال مالك الشريف مدير مكتب الإعلام لدى الحاكم العسكري إن""الفريق عبد الرازق الناظوري وكافة مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى".

    وقالت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فاديا البرغثي، إن الحصيلة الأولية للانفجار بلغت قتيلا وجريحا حالته خطيرة في صفوف المدنيين الذين تزامن مرورهم مع لحظة الانفجار.

    ويعد الناظوري الرجل الثاني في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهو أيضا الحاكم العسكرية لمنطقة "درنة — بن جواد" شرقي البلاد.

    خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
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    وتأتي محاولة الاغتيال عقب أيام من تدوال أنباء تفيد بصدور قرار بتكليف الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة بمهام القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلفا عن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وهي أنباء نفاها مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري في مدينة المرج شرقي البلاد، مالك الشريف.

    وانقسمت ليبيا منذ أحداث مطار طرابلس في نيسان/ أبريل 2014، حيث يتخذ الجيش الليبي من شرق البلاد مقرا له، وكذلك البرلمان الليبي المنتخب، بينما يقود فايز السراج حكومة الوفاق الوطنية، المعترف بها دوليا، من طرابلس غربا.

    وتسعى دول الجوار والجهود الدولية التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لإعادة توحيد البلاد وإرساء الاستقرار والأمن؛ لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري.

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    أخبار حفتر, أخبار ليبيا, الأزمة الليبية, محاولة اغتيال, الحكومة الليبية, عبد الرازق الناظوري, خليفة حفتر, ليبيا
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