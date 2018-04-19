سلاح الجو السوري ينفذ رمايات مركزة على إرهابيي "النصرة" و"داعش" جنوبي دمشق

يتابع الجيش السوري عمليته التي بدأها قبل ساعات ضد تجمعات وأوكار إرهابيي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا) في حي الحجر الأسود ومحيطه جنوبي العاصمة دمشق.

© Sputnik . HASSAN HASHEM الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية لتطهير جنوب دمشق من مسلحي "داعش"

وقام سلاح الجو السوري بتنفيذ غارات ضد التنظيمين الإرهابيين وذلك لاستكمال تطهير محيط العاصمة من الإرهاب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية " سانا ".

وقالت "سانا" في تقرير لها: في إطار استكمال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش لتطهير محيط مدينة دمشق من الإرهاب نفذ سلاحا الجو والمدفعية في الجيش السوري رمايات وضربات دقيقة طالت مراكز قيادة وتحصينات ومستودعات إرهابيي "داعش" و"جبهة النصرة" التكفيريين في حي الحجر الأسود، لافتة إلى أن أعمدة الدخان تشاهد بكثافة على أطراف الحي.

وتتزامن هذه العملية مع إعلان بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي بعد ظهر اليوم خالية من الإرهاب والإرهابيين بعد إخراج الدفعة الأخيرة من مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس بعد أن سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس مع الدولة السورية.

وذكرت "سانا" أنه تنتشر في أحياء الحجر السود ومخيم اليرموك وأطراف التضامن وحي القدم مجموعات إرهابية من "داعش" و"النصرة" وتحاصر آلاف المدنيين وتعتدي عليهم وعلى الأحياء المجاورة في مدينة دمشق وريفها بالقذائف.