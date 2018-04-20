أسباب لقاء عقيلة صالح وخالد المشري خارج ليبيا

أكد مصدر في البرلمان الليبي، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سيلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الأسبوع المقبل في المغرب لبحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل المجلسين.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يتصل هاتفيا بحفتر

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المشري كان قد وجه الدعوة للقاء صالح خلال الأيام الماضية، على أن يتم اللقاء في ليبيا، إلا أن الأخير فضل أن يكون اللقاء خارج الأراضي الليبية، في المغرب، الأسبوع المقبل، خاصة أنه رفض الذهاب إلى طرابلس للقاء المشري.

وأكد المصدر أن اللقاء سيناقش الملفات السياسية المتعلقة بحل الأزمة، منها تشكيل حكومة موحدة، وإنجاز القوانين العالقة بالبرلمان الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الوضع الاقتصادي في الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب.

وتابع أن أهمية اللقاء تكمن في إمكانية وضع جدول زمني وخطة لحل القضايا الهامة في الدولة الليبية لإنهاء حالة الانقسام والانطلاق نحو بناء دولة قوية موحدة.

وكان خالد المشري قد تمكن من الفوز بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، بحصوله على 64 صوتا في جولة الإعادة بانتخابات مكتب المجلس الأيام القليلة الماضية، مقابل 45 صوتا حصل عليها منافسه عبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي في طبرق لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ويعود ذلك لعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق السياسي الليبي المُوقع في ديسمبر 2015، وعدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى الآن.