الأمين العام للأمم المتحدة يدين غارات التحالف التي قتلت العشرات في حفل الزفاف

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام ندد بشدة بالضربات الجوية على حفل الزفاف في اليمن.

© Sputnik . IBRAHIM MATRAZ المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن مقتل صالح الصماد

القاهرة —

. وأضاف ستيفان دوجاريك، أن غوتيريش ندد بالضربات الجوية التي أسفرت عن مقتل مدنيين في اليمن.

وأكد دوجاريك في بيان "ينبه الأمين العام كل الأطراف إلى التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية خلال الصراعات المسلحة. ويدعو إلى فتح تحقيق سريع وفعال ويتسم بالشفافية".

وأكد سكان ومصادر طبية أن ضربات نفذها التحالف العربي أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل كانوا يحضرون حفل زفاف بقرية في شمال غربي اليمن.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية (في صنعاء) مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات إثر قصف قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، لحفل زفاف في محافظة حجة شمالي اليمن.

وقال خالد النذري، المسؤول الصحي البارز في محافظة حجة الشمالية، لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين، 23 أبريل/ نيسان، إن "معظم القتلى من النساء والأطفال الذين تجمعوا في إحد الخيام التي أقيمت لحفل الزفاف، مؤكداً أن العروس كانت أيضا من بين القتلى".