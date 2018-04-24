القوات العراقية تتخلص من مواد كيميائية ومخلفات لـ"داعش"

ضبطت الأجهزة الأمنية العراقية، على مدى اليوم الثلاثاء، كميات مختلفة من المواد المتفجرة والخطرة بينها مواد كيميائية ضمن مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مناطق متفرقة شمالي وغربي العراق.

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه، مساء اليوم، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة تضبط كدسا يضم 50 قنبلة هاون عيار 120 ملم، و3 عبوات ناسفة ومقذوف حربي من مخلفات عصابات " داعش " الإرهابية في منطقة بادوش شمالي الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

وأضاف رسول، "تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الأول لواء المشاة 39 — الفرقة العاشرة، من ضبط حزام ناسف وعبوتين ناسفتين وأجهزة موبايل للتفجير بجزيرة الخالدية في الأنبار، غربي العراق".

وأفاد رسول، في بيانين لمركز الإعلام الأمني، تلقتهما "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 4 صواريخ يطلق عليها "جهنم"، و8 ألغام ضد الدبابات تالفة في (قرية عداية) حيث تم تفجيرها موقعيا.

وأكمل، كما عثرت القوات من قيادة عمليات نينوى، على 11 عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن "صفائح" في (قرية قريثاغ) تمت معالجتها.

وذكر رسول، أن قوة أخرى من القيادة ذاتها، خرجت لتطهير منطقة (الركارك)، وعثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي مواد مختلفة وهي: (50 كيسا بداخله مادة السي فور، وقذيفتي مدفع دبابة، و32 قذيفة هاون عيار 120 ملم، و15 لغما ضد الدروع، و16 قذيقة مدفع نمساوي، و10 براميل تحتوي مادة نترات الأمونيا، وأسلاك تفخيخ).

ولفت رسول، إلى أن المواد المذكورة التي عثرت عليها القوة في معمل التفخيخ، حيث تمت معالجتها، من قبل الجهد الهندسي.

وأشار إلى إلقاء القبض على مطلوب بعد نصب كمين له في سيطرة النعناعة، في نينوى أيضا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ونوه رسول، إلى أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من معالجة 5 جلكانات "صفائح"، وسبحة تفجير من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة البو جابر — كريشان، كما فجرت عبوة ناسفة عبارة عن جليكان 20 لتر مملوءة بمادة الـC4 في منطقة الحراريات، شرقي الفلوجة، شمال غربي بغداد.

واختتم الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، كاشفا عن عثور قوة أخرى من القيادة ذاتها، ووفق معلومات استخبارية وبعملية استباقية على حزام ناسف وعبوة ناسفة، و7 بطاريات، و3 هواتف، وسبحة تفجير في منطقة البو شعبان، شمال غربي الرمادي، مركز الأنبار.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.