صور ومقاطع فيديو لأول ظهور للمشير حفتر في بنغازي

وأشار النشطاء إلى أن حفترر وصل إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادما من القاهرة، بعد رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس استمرت لنحو أسبوعين.
وأشار موقع "ليبيا الآن" إلى أن سلاح الجو الليبي كان في استقبال حفتر، بعد دخول طائرته إلى الأجواء الليبية.
كما قالت إنه سيلقي خطابا إلى الشعب الليبي، بعد الانتهاء من مراسم استقباله.
كما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن المكتب الإعلامي لحفتر تأكيدها وصوله إلى بنغازي قادما من القاهرة، بعد رحلة علاج استمرت لنحو أسبوعين.
#عاجل| وصول خليفة #حفتر إلى #بنغازي الليبية قادماً من #القاهرة بعد تضارب الأنباء حول حالته الصحية (المكتب الإعلامي لقوات حفتر)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 26, 2018
وأظهرت الصور المتداولة حفتر وهو داخل إحدى السيارات.
#ليبيا_الآن| وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى #بنغازي. pic.twitter.com/FdMAVldxvp— ليبيا الآن (@libyaalaan) April 26, 2018
ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة تلك الصور والمقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
صورة حديثة— الخليل ولد اجدود (@KHjdoud) April 26, 2018
المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في طريق العودة بعد أن تماثل للشفاء من وعكة صحية عادية
خيمة العزاء يا #الجزيرة و #الإخوان
كذبتم على الناس و توليتم نعي الرجل و هو حي لأسباب سياسية#عودة_حفتر pic.twitter.com/AMIoJMPxqg
فيديو وصول حفتر pic.twitter.com/IzRXBerp1v— محمد الورفلي 🇱🇾 (@MMAlwrfly) April 26, 2018
بدورها، قالت بوابة أفريقيا الإخبارية، إنه كان في استقبال حفتر في مطار بنينا عدد من قيادات الجيش ومشائخ القبائل وبعض الشخصيات السياسية، وعدد كبير من السكان المحليين.
#متداول— assad ounalla (@assadounalla) April 26, 2018
لوصول المشير حفتر الى مطار بنينة pic.twitter.com/yW6UVc92k2
يذكر أن تقارير عديدة تحدثت عن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية، وربما دخوله في غيبوبة، وحتى وفاته، ولكن مصادر ليبية عديدة، أكدت أنه لا يزال يتمتع بكامل صحته، وأنها مجرد وعكة خفيفة وسيعود إلى قيادة الجيش الليبي مجددا.
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