السعودية تعلن عن مفاجأة سارة لكل مستخدمي "واتسآب"

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة 4 مايو/أيار، عن مفاجأة سارة سيستفيد منها معظم مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" في المملكة وخارجها.

ونشرت "الخطوط الجوية السعودية"، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تشير فيه إلى أن كافة ركاب طائرات "الخطوط السعودية" سيمكنهم الاستفادة من خدمات "واتسآب" خلال الرحلات.

© AP Photo / Patrick Sison تحديث "واتسآب" الجديد يرعب الملايين ويهز عرش تطبيقات كبرى

وأوضحت الخطوط السعودية أن خدمات "واتسآب" في الجو ستكون مجانية تماما لكافة الركاب.

وأشارت إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة لكافة الرحلات الداخلية في المملكة، وستكون مفعلة إلى جهات دولية محددة، دون أن تحدد أي الدول التي ستكون متاحة فيها تلك الخدمة.

ويعد "واتسآب" أحد أبرز تطبيقات التراسل الفوري في العالم وفي السعودية على وجه التحديد، ما دفع "فيسبوك" للاستحواذ على التطبيق في صفقة قياسية في فبراير/ شباط 2014 مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي.