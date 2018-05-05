السعودية تعلن عن مفاجأة سارة لكل مستخدمي "واتسآب"

ونشرت "الخطوط الجوية السعودية"، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تشير فيه إلى أن كافة ركاب طائرات "الخطوط السعودية" سيمكنهم الاستفادة من خدمات "واتسآب" خلال الرحلات.
وأشارت إلى أن تلك الخدمة ستكون متاحة لكافة الرحلات الداخلية في المملكة، وستكون مفعلة إلى جهات دولية محددة، دون أن تحدد أي الدول التي ستكون متاحة فيها تلك الخدمة.
ويعد "واتسآب" أحد أبرز تطبيقات التراسل الفوري في العالم وفي السعودية على وجه التحديد، ما دفع "فيسبوك" للاستحواذ على التطبيق في صفقة قياسية في فبراير/ شباط 2014 مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي.
لأول مرة مع السعودية— SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) May 4, 2018
خدمة الواتس آب في الجو مجانا
على جميع الرحلات الداخلية و وجهات دولية محددة#الخطوط_السعودية pic.twitter.com/WmCtf5ArgE
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