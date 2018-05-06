ساسة لبنان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

أدلى رجال السياسة في لبنان، اليوم الأحد 6 مايو/ أيار، بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد من تسع سنوات.

وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن "اللبنانيين يمارسون اليوم أهم عملية وطنية سياسية، يختارون عبرها من سيمثلهم لمدة 4 سنوات في المجلس النيابي، وهو المؤسسة الأم التي تنبثق عنها كل السلطات".

و بعد إدلائه بصوته في المركز الإنمائي، التابع لبلدية حارة حريك القلم رقم 1، قال عون إن "الاقتراع واجب مقدس، وأتمنى أن يكون الانتخاب على حسب إرادتكم واختاروا الأشخاص الذين يعجبونكم وامنحوهم أصواتكم التفضيلية".

© Sputnik . Zahraa El-Amer بدء عملية الاقتراع في أول انتخابات برلمانية لبنانية منذ 9 سنوات

وتوجه الرئيس عون إلى وزارة الداخلية لتفقد سير العملية الانتخابية في كل لبنان من غرف العمليات المركزية.

من جهته، أدلى رئيس الوزراء، سعد الدين الحريري، بصوته في ثانوية شكيب أرسلان في فردان من دون الإدلاء بأي تصريحات.

كذلك أدلى المرشح عن المقعد الدرزي في دائرة "عالية —الشوف"، تيمور جنبلاط بصوته في المختارة في مدرسة كمال جنبلاط، معبرا عن ارتياحه لسير عملية الاقتراع ولنتائج الانتخابات النيابية.

بالمقابل قال رئيس الوزراء السابق تمام سلام بعد الإدلاء بصوته:" هذا استحقاق وطني ديمقراطي بامتياز ونتأمل من كل الناس قول كلمتها"، مشيرا إلى أنه "بعد الانتخابات النيابية سيتم فتح صفحة جديدة من أجل تعزيز حرية واستقلال وسيادة بلدنا العزيز لبنان".

من جانبه، قال وزير المال، علي حسن خليل، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية في دائرة الجنوب الثالثة، إن "نسبة التصويت مريحة وطبيعة اللوائح في هذه المنطقة تخلق حيوية سياسية ونحن مطمئنين لمشروعنا وللناس".

وأشار إلى أن "طبيعة الخطاب السياسي المرتفع ومحاولة البعض الدخول إلى المنطقة بطريقة غير مدروسة، ولكن وعي الناس أكبر بكثير من أي حملة تحريض".

وقال "المسيحيون والمسلمون يعيشون في المنطقة بأفضل علاقة يمكن أن يتصورها أحد".

كما أدلت النائب بهية الحريري بصوتها في منطقة صيدا، وقالت عقب التصويت: "ليس هناك إشكالات في الانتخابات النيابية في صيدا"، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي الجديد فيه لغط في البداية، "لكن سنرضى بالنتائج كيفما كانت".

وأكدت الحريري أنه سيكون هناك مفاجئات في النتائج لأنها المرة الأولى التي يتم تطبيق هذا القانون الانتخابي فيها".