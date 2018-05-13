القوات اليمنية الحكومية تسيطر على الطريق الدولي بين صعدة والجوف

أعلنت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة بـ"التحالف"، السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد كتيبة محور البقع المقدم صالح جفيش "أن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم الأحد، تحرير الطريق الدولي الرابط بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع مليشيا (أنصار الله) الحوثي ".

وأضاف "أن الجيش سيطر أيضا على منطقة بير السلامي ومحطة التام الواقعتين على الطريق الدولي ذاته".

© REUTERS / Khaled Abdullah مقتل 4 وإصابة 9 بآخرين بغارات لطيران التحالف على محافظة الحديدة

وأردف "أن قوات اللواء حرس الحدود حرروا مواقع الحريرا، وتجاوزوا منطقة عرق الأبتر، ووصلوا إلى الطريق الدولي.

مؤكدا مصرع 10 من عناصر "أنصار الله" وجرح آخرين خلال المعارك التي شاركت فيها مدفعية "التحالف العربي".