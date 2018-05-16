قوات هادي تعلن استعادة مواقع استراتيجية بعد معارك مع "أنصار الله"

أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، عن استعادتها مواقع استراتيجية، بعد معارك ضارية مع "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك. استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي ضد "الحوثيين"، مواقع جديدة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية من قبضة الجماعة.

ونقل موقع "26 سبتمبر" الموالي للجيش اليمني، عن قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة: "إن الجيش نفذ اليوم الأربعاء، عملية عسكرية في مديرية كتاف شرق صعدة ، تمكن خلالها من السيطرة على خشم أضيق وتباب عجاج وجبل البرق الأحمر في منطقة العطفين".

وأضاف "أن الحوثيين تكبدوا في المعارك التي ساند فيها طيران التحالف القوات الحكومية بسلسلة غارات، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وتدور في محافظة صعدة معارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي "الحوثيين" في 5 جبهات هي باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح.