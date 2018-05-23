نائب ليبي يكشف الحل السياسي الوحيد للأزمة في بلاده

أكد عضو مجلس النواب الليبي في طبرق أبوبكر أبعيرة، اليوم الثلاثاء 22 مايو/ أيار، أن الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالاتفاق السياسي خاصة بعد إجراء تعديلات جزئية عليه.

بنغازي —سبوتنيك. وأشار أبعيرة إلى أن هذا الاتفاق السياسي يعتبر الإطار الصالح للعمل السياسي في ليبيا.

© AP Photo / Bob Edme رسميا.. إيطاليا تحسم الجدل حول تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا

وقال: "أخالف السيد سلامة الرأي في التخلي حاليا عن الاتفاق السياسي، فالأمم المتحدة التي يتبعها السيد سلامه ويمثلها، لا تزال تعترف بأن الاتفاق السياسي، بعد إجراء تعديلات جزئية عليه يبقى هو الإطار الصالح للعمل السياسي في ليبيا حاليا".

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي أن الانتخابات مرحلة مكملة للاتفاق السياسي، وأنه "لا تعارض بين الاثنين".

وأضاف أبو بكر أبعيرة أن"الأمن والأمان والاستقرار شرط أساسي لإجراء انتخابات ناجحة وكذلك لضمان التزام مختلف الأطراف بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج".

وأوضح أن "أهم نقطتين في رأيي أشار إليهما سلامة في أحاطته أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي هما ضرورة أن تنهج ليبيا نهجا لا مركزيا موسعا في إدارتها لكي ترضي رغبات مختلف الطوائف والجماعات، لكي لا يتم اختيار أية قيادات ليبية جديدة بناء على مواقعها فقط، بل على ما يتوفر لديها من قدرة على القيادة والنجاح فيها".

وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن الأطراف غير الليبية لا يمكنها التوصل إلى حل "لأزمة البلاد ما لم تتوصل الأطراف الليبية ذاتها إلى توافقات وتنازلات بينها".

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي إنه يخشى "تفاقم الأوضاع الإنسانية في كل من سبها ودرنة".

وأشاد سلامة خلال جلسة مغلقة حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية ومسار التسوية السياسية في ليبيا، أن اجتماع المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي الذي سيعقد في المدينة القديمة في غدامس غرب البلاد، خلال الفترة المقبلة، وطالب بطي صفحة تعديل الاتفاق السياسي بشكل نهائي، والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قريبا.