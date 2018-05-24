السعودية... طائرات القوات المشتركة جاهزة للتدخل في اليمن

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن المملكة تستعد لإغاثة أبناء جزيرة سقطرى جنوبي اليمن، جراء تعرضها لإعصار ماكونو.

صنعاء — سبوتنيك. وقال السفير آل جابر في تغريدة على تويتر: "تستعد طائرات القوات المشتركة السعودية المحملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الإغاثية والإيوائية والطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتوجه لإغاثة ومساعدة الأشقاء في محافظة سقطرى اليمنية حال تحسنت الظروف".

© Sputnik . Stringer الحكومة اليمنية تعلن سقطرى محافظة منكوبة وتناشد لإغاثتها

مشيرا إلى "أن فريق برنامج إعادة الإعمار السعودي في اليمن (مكتب محافظة سقطرى) يعمل مع السلطة المحلية في المحافظة للتعامل مع الأضرار الناتجة عن ‎إعصار ماكونو ، وفتح الطرقات ومساعدة المنكوبين تمهيدا لوصول الإغاثة والإيواء التي منعت الظروف الجوية وصولها هذا اليوم".

وكان إعصار ماكونو ضرب خلال الساعات الماضية محافظة أرخبيل سقطرى، متسببا في فقدان 19 شخصا وغرق وجنوح 7 سفن بينها 4 خاصة بالصيد، ونزوح أكثر من 200 أسرة وعزل مدينة حديبو عاصمة المحافظة عن المناطق الغربية والجنوبية، جراء سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار عدد من الطرق، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إعلان سقطرى محافظة منكوبة وناشدت لإغاثتها.