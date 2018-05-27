سلطنة عمان تعلن عطلة مصرفية 3 أيام في منطقة ظفار إثر الإعصار

أعلن البنك المركزي في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن عطلة مصرفية ثلاثة أيام لمنطقة ظفار بعد أن ضرب الإعصار ميكونو الجزء الجنوبي من السلطنة.

وبحسب وكالة "رويترز" أصدر البنك المركزي العماني تعميما جاء فيه أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ستكون أيام عطلة رسمية لجميع البنوك والشركات المالية وشركات التأجير ومكاتب صرف العملة نظرا للأحوال الجوية.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة، ثمانية إنذارات متتالية، وأهابت بجميع المواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، التي يضرب خلالها إعصار "ماكونو" سواحل البلاد المطلة على بحر العرب، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لصحيفة "أثير".

وأعلنت سلطنة عمان وفاة شخصين اثنين إثر إعصار "مكونو" الذي يضرب سواحل البلاد المطلة على بحر العرب، لليوم الثاني على التوالي، مطلقة تحذيرها الثامن لاستمرار الحالة المدارية كإعصار من الدرجة الأولى.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر "تويتر" صباح السبت، إن "طفلة توفيت متأثرة بإصابة في الرأس نتيجة الرياح الشديدة أثناء وجود في فناء المنزل لتأدية أعمال منزلية"، متابعة "تسجيل حالة وفاة ثانية لمواطن بعد انجراف مركبته في أحد الأودية بمنطقة عوقد".

وأعلنت الشرطة أنه جرى العثور على شخص عربي وهو بصحة جيدة بعد الإبلاغ عن فقدانه، بينما تواصل الشرطة جهودها للعثور على مفقودين آخرين جراء الإعصار.

© AP Photo / Kamran Jebreili قرار من سلطان عمان والجيش يتأهب والإنذارات تتوالى... والسعودية تحذر

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، من تأثر المملكة خلال الفترة من السبت إلى الثلاثاء بالإعصار.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية، فإن المناطق المتوقع أن تتأثر تشمل منطقة نجران والشريط الحدودي مع سلطنة عمان والصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأضافت الهيئة أن الإعصار سيتسبب في رياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كلم بالساعة مثيرة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى أمطار غزيرة على بعض هذه المناطق ما سيؤدي إلى "جريان الأودية".

وكان الإعصار قد ضرب خلال الساعات الماضية محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، متسببا في فقدان 19 شخصا وغرق وجنوح 7 سفن بينها 4 خاصة بالصيد، ونزوح أكثر من 200 أسرة وعزل مدينة حديبو عاصمة المحافظة عن المناطق الغربية والجنوبية، جراء سيول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى انهيار عدد من الطرق، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إعلان سقطرى محافظة منكوبة وناشدت لإغاثتها.