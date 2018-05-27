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16:13 27 مايو/ أيار 2018
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    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين

    ضابط يمني يوضح حقيقة اقتراب قوات التحالف من ميناء الحديدة

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أوضح العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، حقيقة اقتراب قوات التحالف من ميناء الحديدة.

    قال العميد عزيز راشد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد 27 مايو/أيار: "إنهم يحكمون السيطرة على ميناء الحديدة بالساحل الغربي وأن العمليات العسكرية التي تدور في المناطق القريبة منه لها طابع خاص ولا يستطيع التحالف الثبات فيها لوقت طويل".

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وتابع راشد، "العمليات في الساحل الغربي وبشكل خاص في الحديدة، والتي يقوم بها التحالف بأنها عمليات انتحارية، يهدفون من ورائها إلى تحقيق أي نصر ولو بشكل مؤقت، لأن المعارك تتسم بالكر والفر في تلك المنطقة منذ اندلاع الحرب في العام 2015، بفعل صمود الجيش واللجان الشعبية".

    وتعليقا على دخول قوات طارق صالح والمقاومة إلى المعارك ومدى تأثير ذلك على العمليات القتالية، قال راشد: "إن طارق صالح معه مجموعة من المرتزقة، وهناك خلافات كبيرة بينهم، ولو كان طارق يمتلك كل تلك البطولات لاستطاعوا السيطرة على صنعاء منذ وقت طويل".

    وتابع

    "الإمارات تقوم بالبحث بكل السبل عمن يقاتل نيابة عنها وتقوم بتسليحهم ودعمهم بالمال".

    وأكد راشد، أن ميناء الحديدة يعمل بشكل جيد، ولم تطاله عمليات القصف سوى في السابق، عندما قاموا بقصف الرافعات المدنية، قواتنا تنتظرهم في الحديدة إذا ما حاولو الدخول إلى الميناء وسيكون البحر مقبرة لهم.

    وأشار نائب المتحدث العسكري، إلى أن إعلام التحالف يتنقل بين المحافظات، ليعلن سيطرتهم هنا وهناك على مواقع، خلافا للحقيقة على الأرض، ولا يعلنون خسائرهم الكبيرة المادية والبشرية.   

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